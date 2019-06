Stop všem spekulacím, už je jasno. Fotbalisty Liberce povede v následující sezoně nečekaně Pavel Hoftych. Délku smlouvy klub nezveřejnil. Dvaapadesátiletý rodák z Ústí nad Labem se vrací do české ligy po osmi letech.

„Jsem rád za nabídku a možnost být součástí Slovanu, protože Liberec beru za velmi zajímavou značku v českém fotbalu,“ zdůraznil Hoftych, který u šestého klubu loňské sezony Fortuna:Ligy nahradil Zsolta Hornyáka. Slovenský kouč po sezoně rezignoval a odešel do maďarského klubu Puskás Ferenc Akadémia FC.

Trenérskou kariéru Hoftych odstartoval ve Zlíně. Od roku 2006 zde působil jako hlavní kouč a následně získal trenérské zkušenosti v Bohemians 1905 a Českých Budějovicích. V české lize má bilanci 32 výher, 33 remíz a 40 porážek. Trénoval i české mládežnické reprezentace a v letech 2011 až 2012 Trnavu.

V roce 2016 okusil post generálního manažera právě v Trnavě, která v loňské sezoně získala titul. Ve spolupráci s trenérem Radoslavem Látalem se postaral o postup do skupinové fáze Evropské ligy. Po třech letech se ale vrací v roli trenér do Česka. „Jsem rád za možnost vrátit se do trenérského řemesla,“ pochvaluje si Hoftych.

Těžká úloha

V libereckém Slovanu bude mít těžkou roli, jelikož potřebuje najít „náplasti“ za opory, které po konci letošní sezóny odešly.

„Mám tady hodně známých, z bývalých spoluhráčů například Míru Holeňáka (asistent), v Chebu jsem hrál se Zdeňkem Koukalem (sportovní ředitel). V kontaktu jsem byl například s Márou Čechem (trenér brankářů) nebo Petrem Papouškem (trenér juniorky), trenérskou licenci jsem studoval s Petrem Myslivcem (trenér juniorky) nebo Jiřím Kaiserem (šéftrenér mládeže). Je to dobrý základ pro to, abych se v novém prostředí rychle zadaptoval a poznal ho,“ míní Hoftych. „Času je málo, už v pondělí začínáme a musíme ještě nějaké věci dodělat,“ dodal.“