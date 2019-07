Nový střelec v Bohemians? Líbí se mi tady, hlásí Keita

Příbram Byl to zápas, který se jim nepovedl. Na porážku v Příbrami (2:3) budou chtít fotbalisté Bohemians rychle zapomenout. Tedy s jednou výjimkou: Ibrahim Keita měl na tváři jak chmury, tak radost… Nedivte se: tenhle útočník (na snímku) totiž vstřelil obě branky hostů. „Těšil jsem se na to, ale končí to smíšenými pocity,“ řekl 23letý hráč.

Ibrahim Keita | Foto: ČTK/Glück Dalibor

Abyste to pochopili Keita ještě na jaře působil právě v Příbrami. To on vystřelil týmu záchranu. Ale v létě odešel do Ďolíčku. „Mám na to velmi dobré vzpomínky, takže bylo docela zvláštní se tady objevit jako soupeř,“ zmínil. Fotbalisté Příbrami porazili Bohemians a poprvé v sezoně vyhráli Přečíst článek › Bohemka v sobotu zrovna neexcelovala. Kdo očekával, že naváže na výhru nad Mladou Boleslaví, mýlil se. Příbram byla po většinu zápasu lepší. „Nechápu to. Tady jsme přece měli bodovat,“ kroutil hlavou trenér Martin Hašek. Vadilo mu víc věcí promarněný celý první poločas, trestuhodný gól v závěru… „A ten dal hráč, který je menší než já,“ utrousil rozezlený Hašek. „Hlavně že jsme se připravovali na to, že oni hrozí hlavně ze standardních situací,“ řekl kouč Bohemky. Vzpomínka na úspěšné akvizice Právě Keita jehož rodiče jsou z Mali, ovšem on vyrostl v Normandii si jako jediný vysloužil pochvalu. Vždyť dal poprvé dva góly…! „Zatím je to dobré. Líbí se mi tady, lidé okolo jsou milí a já chci týmu dál pomáhat,“ dodal Keita. Když mu to vydrží, možná nechá vzpomenout na předešlé (úspěšné) akvizice klokanů v útoku Benjamin Tetteh je nyní ve Spartě, Júsuf Hilál patří Slavii. Drtivý finiš a Jablonec rozstřílel Slovácko rekordně 6:0 Přečíst článek ›

Autor: Martin Jůzek