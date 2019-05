„Aby mohl přijít nový trenér, musel by nejdřív odejít ten současný,“ připomněl sportovní ředitel Ladislav Minář, že Sparta se se Sigmou zatím stále ještě nedohodla.

O tom, že obě strany nakonec najdou společnou řeč a Jílek usedne do horkého křesla na Letné, se však ve fotbalovém zákulisí ani v nejmenším nepochybuje.

LÁTAL PREFERUJE BANÍK?

„Výběrové řízení“ na nového kouče Sigmy se mezitím podle všech ukazatelů zúžilo na dvě jména. Tím prvním je bývalý reprezentant a také hráč slavného Brücknerova týmu z 90. let minulého století Radoslav Látal.

Do Olomouce, kde vždy veřejnost preferovala kouče spjatého s místním prostředím, je to na první pohled takřka ideální kandidát. Náročný trenér, tak trochu rapl, který dokáže z týmu vymáčknout to nejlepší, byť neoplývá žádným zázračným materiálem.

Na Slovensku s Košicemi vyhrál pohár, v polských Gliwicích hrál o titul, byť tamní giganti disponovali několikanásobným rozpočtem.

Naposledy vedl slovenskou Trnavu a tam dokázal „malý zázrak“ – přes předkola ji dovedl do základní skupiny Evropské ligy. V té pak nepropadl ani přes nabitou konkurenci Anderlechtu, Fenerbahce Istanbul a Dinama Záhřeb.

Momentálně je volný. V Trnavě skončil po podzimu i s majitelem Poorem či sportovním ředitelem Hoftychem kvůli neshodám s městskou reprezentací.

Jeden háček však jeho případné olomoucké angažmá má. A to podstatný.

Ve hře má být nabídka z jiného prvoligového klubu, konkrétně ostravského Baníku. S ním Látal jako hráč vyhrál památný mistrovský titul i pohár. Možná i proto je nyní podle zákulisních informací jeho první volbou.

HOLOUBEK JE VOLNÝ

To nahrává jinému uchazeči, kterým je David Holoubek. Někdejší trenér mládeže a posléze krátce i prvního týmu ve Spartě, vedl v minulé sezoně v české lize Liberec.

Po nepodařené válce o Evropu ale už po půlroce v klubu skončil. V aktuálním ročníku už byl ve stejném boji úspěšnější ve slovenském Ružomberku. S tím skončil v tamní Fortuna lize třetí za Slovanem Bratislava a Dunajskou Stredou a postoupil do kvalifikace o Evropskou ligu.

Smlouvu měl sice i na příští ročník, nicméně v klubu už i se svým asistentem Jiřím Jarošíkem skončil.

„Sedli jsme si s vedením klubu a v přátelské atmosféře jsme se dohodli, že v příští sezoně nebudeme v dosavadní spolupráci pokračovat. V Ružomberku jsme prožili skvělý rok, s hráči udělali kus dobré práce. Na to jsem hrdý,“ citoval Holoubka server zijemvrk.sk.

Oficiálně se stále teprve osmatřicetiletý kouč s vedením rozešel v názorech na další fungování klubu.

„Šlo o konstruktivní debatu, bavili jsme se o tom, kam má ružomberský fotbal směřovat dál. Naše vize byly odlišné. Neshodli jsme se, a proto jsme se s Jirkou Jarošíkem rozhodli skončit. V žádném případě však nelituji fotbalového roku, který jsem v Ružomberku strávil,“ dodal Holoubek, jenž má tedy cestu na Hanou nyní volnou. I pro Sigmu jde o dobrou zprávu. Trenéra nemusí vyplácet.

Další plusy pro Holoubka? Styl hry, který svým týmům vštěpuje, i způsob práce je velmi podobný tomu, který praktikuje Jílek. Umí pracovat s mladými hráči, kterým zhusta dával příležitost i při komplikované štaci ve Spartě.

Přilákat na Hanou může i některé z produktů strahovské akademie pražského klubu. Příklad? Třeba Bosňan Zinedin Mustedanagič, který pod ním zazářil v závěrečných zápasech slovenské ligy v Ružomberku.

I podle informací v kuloárech je momentálně favoritem na místo v Sigmě spíše rodák z Humpolce. Doletí Holoubek na Hanou?