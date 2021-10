Adam Hložek či Nicolae Stanciu? Ne, jednoznačným mužem zápasu 300. pražského derby byl slovenský záložník Lukáš Haraslín. Pětadvacetiletý rychlík představoval největší hrozbu pro obranu Slavie a byl to právě on, kdo donutil obránce sešívaných Aihama Ousoua k nešetrnému zákroku, který vedl ke druhé žluté kartě a předčasnému odchodu do sprch po červené kartě. Haraslín navíc z následného přímého kopu vsítil jedinou branku utkání, která vedla k první prohře Slavie v derby od březnu roku 2016 a konci rekordní 54 zápasové sérii bez prohry v lize.

Sparťan Lukáš Haraslín v hlavičkovém souboji s Alexanderem Bahem ze Slavie. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

„Derby jsem nerozhodl jen já, ale celé mužstvo. Dohady jsou vždy před takovou standardkou, věřil jsem si ale na ni. V prvním momentě jsem to chtěl zahrát trošku jinak, ale potom jsem si všiml, že brankář míč absolutně nevidí. Že pokud napálím míč na jeho stranu, tak to tam padne. Naštěstí to bylo s malou tečí. Brankář (Aleš Mandous) říkal, že teč byla rozhodující, možná to mohl chytit. Jsem rád, že se mu to ale nepovedlo a padlo to tam,“ popsal klíčový okamžik slovenský záložník, jenž má na svém kontě v reprezentaci jednu branku při 18 odehraných zápasech.