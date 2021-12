„Rány, které nás stíhaly létem počínaje, zvládl tým dobře i zásluhou vnitřní jednoty,“ uznal trenér Jindřich Trpišovský, jehož tým trápila rozsáhlá marodka.

Jednobodový náskok před Plzní mistr uhájil díky remíze s Ostravou v posledním kole, tu urval v devíti hráčích! V závěru chytil penaltu Aleš Mandous, který z brány vytlačil jedničku Ondřeje Koláře a stal se hrdinou podzimu.

O návrat na trůn usiluje s Michalem Bílkem Plzeň, která slavila v roce 2018. „Slovo titul tady nepadá. Vážíme si toho, že jsme na špici, a to je všechno,“ krotí euforii.

Sparta už zase budí strach. Za podzim má 45 bodů, a to by v některých minulých sezonách stačilo na průběžné první místo. Letos je to „až“ třetí flek. I to svědčí o vyrovnanosti v boji o titul.

Málo bodů? Ne, ale..

„To se za posledních iks let nestalo,“ kroutil hlavou kouč Pavel Vrba. „Těch bodů není málo, ale Plzeň a Slavia jich uhrály víc.“

Sparta bude na jaře nahánět rivaly nejspíš bez Adama Hložka, který v posledním utkání rozhodl o výhře 1:0 nad Hradcem. Kolem devatenáctiletého talentu se to jen hemží kluby. „Kdyby Adam odešel, tak by to pro nás nebylo optimální,“ přiznal Vrba. S odchodem Hložka je však smířený, neboť pražský klub už přivedl jabloneckého střelce Tomáše Čvančaru.

Těsno není jen na špici. Pro ilustraci: mezi šestým a čtrnáctým týmem tabulky je jen deset bodů.

Největší překvapení ligy? Jednoznačně Hradec. Votroci, kteří už pětkrát v historii sestoupili, se letos vrátili mezi smetánku po třech letech a slovo ostych neznají. Přestože musejí hrát v azylu, statečně se drží na sedmé figuře.

Aspirantů na největší propadák je víc. Jablonec trčí na barážovém místě, třetím od konce. Teplice jsou předposlední. Ale Karviná tomu nasadila korunu. Poslední Slezané jako jediní nevyhráli a na úspěch čekají už dvacet ligových zápasů. Déle se trápila jen Dukla, která se v sezoně 1993/94 dočkala až ve třiadvacátém utkání.

„Meteor se v sezonách 1927 a 1930/31 nedočkal výhry vůbec, ale tehdy se hrálo jen sedm, respektive čtrnáct zápasů,“ upozornil twitterový účet CS fotbal.