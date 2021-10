„Jednou z možných cest, jak zajistit nejen udržitelnost aktuálního nastavení, ale i další rozvoj celého klubu, je i nalezení případného strategického partnera,“ uvedl už tehdy Adolf Šádek v rozhovoru pro klubový web.

A hned také začal jednat, zprostředkovatelem v této transakci je renomovaná společnost Deloitte a loví v zahraničních vodách.

Ostatně podle Deníkem oslovených odborníků v Česku není subjekt, který by si mohl něco podobného dovolit, byť se spekulovalo o Plzeňském Prazdroji či podnikateli Ivanu Hlaváčkovi. To už se zdá být všechno pasé.

Deník Sport přišel s informací, že zájem o vstup do plzeňské Viktorie mají čtyři investoři – americká rodina Platekových, která vlastní i jiné kluby v Evropy. Mimo jiné dánské Sönderjyske, které viktoriáni loni porazili v kvalifikaci Evropské ligy.

Také další uchazeč Genius Sports má za sebou americký kapitál, byť sídlí v Londýně.

A právě ze zámoří je cítit velký zájem, zástupci těchto společností bývají často k vidění ve Štruncových sadech.

Za dalším zájemcem ze Švýcarska má být údajně někdejší předseda fotbalového svazu František Chvalovský. A čtvrtým do party jsou šejkové z Perského zálivu, ale tam prý není zájem až tak žhavý.

Zdá se tedy, že se jednání o novém investorovi plzeňské Viktorie blíží do finiše, i když z klubu tuhle informaci nikdo nepotvrdí. Je to logické i podle prohlášení Adolfa Šádka při zářijových oslavách 110. výročí založení klubu.

„Do konce roku by měl být tenhle proces ukončený,“ potvrdil Šádek s tím, že on by rád ve vedení fotbalové Viktorie Plzeň zůstal.

„Mám pocit, že jsem se pro ten klub skoro narodil,“ dodal tehdy s úsměvem na rtu a popřel, že by měl odejít do brněnské Zbrojovky. Bude mít dál vliv na chod klubu, v němž je od roku 2008?