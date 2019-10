Po výpadku v Plzni jste chtěli znovu zabrat, ale šestou domácí výhru v řadě jste nepřidali…

Bohužel jsme v závěru ztratili dva body. Bolí nás to všechny hodně, protože doma potřebujeme každý zápas vyhrát. V posledních deseti minutách, a vlastně celý druhý poločas, jsme byli pasivnější, i když nějaké šance si vytvořili. Měli jsme dát na 3:1 a bylo rozhodnuto. Bohužel jsme to ale nedokázali.

Čím to bylo, že jste byli po přestávce stále více pasivnější?

Olomouc dobře kombinovala, hodně nás přečíslovala v křídelních prostorech a bohužel, když už to vypadalo, že zápas i přesto dovedeme do vítězného konce, tak jsme si nechali dát z rohu na 2:2. Jejich stoper nám dal dva góly, což je škoda. Ale i v Plzni jsme dostali dva góly z rohů, na to se musíme více zaměřit.

Brzy jste vedli 1:0 a hned poté nastřelili z jedné akce dvakrát tyč. Sigmu jste v tu chvíli přehrávali…

Měli jsme trochu smůlu, ale ve druhé půli jsme měli dvě tři dobré šance. Měli jsme dát třetí gól a byl by klid. Škoda. Teď nás čekají dva zápasy se Slavií, v poháru a v lize. Dobře nás reprezentují v Lize mistrů, v Česku jsou nejlepší a my respektujeme jejich sílu. Oba zápasy ale budeme chtít vyhrát.