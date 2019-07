Obránce Matěj Chaluš posílí fotbalisty Liberce. Stoper reprezentační jednadvacítky se dnes začal se Slovanem připravovat. Severočeši momentálně dolaďují podmínky jeho přestupu z pražské Slavie.

Matěj Chaluš na tréninku v Braškově | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Chaluš v lize debutoval za Příbram v 17 letech. V roce 2017 přestoupil do Slavie, která jej poslala na hostování do Mladé Boleslavi. Za ní nastupoval do letošního února, než znovu odešel do Příbrami. Po skončení hostování v dresu Středočechů se zapojil do přípravy Slavie.