Hrdina Baníku Pokorný o nůžkách: I blbosti rozhodují. Už to tak možná netrefím

Právě fanoušci nakonec výrazně pomohli domácím k tříbodovému zisku. To přiznal po zápase i trenér Ondřej Smetana. „Jiný sport,“ uvedl. „To jsem si řekl, už jak jsem vylezl z šaten, po rozcvičce přibyli další lidé. Možná jsem ani po minulé sobotě nečekal, že jich přijde tolik. Byl to úplně jiný sport, ale klukům i nám všem to pomohlo, aby to byl lepší zápas,“ pronesl Smetana.

S fanoušky se Baník vzchopil! Přežil šance Sigmy, rozhodla paráda Pokorného

Pak poukázal i na fakt, že za dva týdny, kdy Baník doma bude hostit Liberec, budou moci být tribuny plné úplně. „Budeme rádi, když venku výsledkově na toto utkání navážeme, a pak že tu bude ještě víc lidí,“ dodal Ondřej Smetana.