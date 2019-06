Už když záležitosti týkající se SFC Opava prošly úspěšně radou, očekávala se bouřlivá debata. Slezský FC Opava, který se jako nováček zachránil, bude v novém ročníku hospodařit s rozpočtem 52 952 000 korun.

Finanční plán úspěšně obhájil Vladimír Schreier, který v klubu suploval roli krizového manažera. „Udělal jsem si svůj vlastní rozpočet a analýzu pro druhou ligu. Kdybychom šli o soutěž níže, přišli bychom o deset až dvanáct milionů korun,“ vysvětloval Schreier.

Primátor Tomáš Navrátil zmínil také finanční plány na roky příští. „Upravujeme organizační strukturu. Jednou ze slabých stránek bylo mimo jiné i to, že chybí dlouhodobá strategie,“ řekl.

Opoziční zastupitel Jan Stanjura měl několik připomínek. Jedna z nich se týkala i toho, zda se hráči prvního mužstva zapojují do přípravy dětí. Tvrdil, že tomu tak není. To se mu se ale snažil Tomáš Navrátil vyvrátit. Nutno říci, že oprávněně. Například Joel Kayamba býval na trénincích dětí hodně oblíbený.

Partneři ze zahraničí

Primátor hovořil také o možných partnerech ze Slovenska a Argentiny. „Jednání probíhají. Aktuálně je předseda představenstva Petr Glončák na Slovensku,“ dodal primátor. Podle informací Deníku jde o slovenského podnikatele Vladimíra Poora, bývalého majitele trnavského Spartaku.

Z finančního plánu bylo zřejmé, že sportovní manažer Alois Grussmann bude mít na přestupy vyčleněny dva miliony korun. „Pan Grussmann se nenachází v lehké pozici. Dostal za úkol sehnat volné hráče, s tímto zadáním pracuje,“ pronesl Schreier.

Z kádru, který zachránil ligu, odešel Smola do Baníku, kontrakt nebyl prodloužen Radičovi, pokračovat v Opavě asi nebude ani Manzia. Hostování skončilo Janetzkému. Toho si Jablonec stáhl a podle informací Deníku poslal do Zlína.

Opava do ligy patří

Během diskuse dostal slovo i nový výkonný ředitel Petr Machovský. „Jsem v klubu krátce. Opava do ligy patří, má nejlepší fanoušky, skvělý trávník. Dejte mi šanci a pojďme společně tvořit něco nového,“ řekl rodák z Litultovic.

Nakonec bez patnácti minut po dvou hodinách došlo k hlasování, které jednoznačně rozhodlo, že Slezský FC Opava bude i příští rok hrát FORTUNA:LIGU. „Jsem rád, že zastupitelé fotbal podpořili, za to jim patří dík. Liga do Opavy patří. Můžeme se vrhnout naplno do práce a připravit se na sezonu, která nás čeká. Nebude to jednoduché, ale věřím v sílu týmové práce a rodinného klubu, což Opavu vždy zdobilo,“ podotkl sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann.