Obrana Sparty měla v Ďolíčku plno práce. Domácí své aktivity dokázali ale využít jen jednou. V závěru první půle ji vyšachovali a na konci povedené akce stál skórující Dostál. Jinak klokanům odolala, oporou zadních řad byl opět stoper Dávid Hancko.

Jak berete bod z Bohemky?

Moc nás to mrzí, přijeli jsme vyhrát. Možná se na nás trochu podepsal ten program, v prvním poločase to bylo vidět, nohy nám nešly. Ale to nemůže být výmluva, tak to nemyslím, jsme mužstvo, které by to mělo zvládat. První poločas jsme měli snadné ztráty, Bohemka hrozila z brejků. To nebylo dobré. Ve druhé půli jsme ale myslím dobře odpověděli, bušili jsme do nich a dali jsme bohužel jen jednu branku.

⏰ KONEC



Z Ďolíčku vezeme díky brance Davida Pavelky bod za remízu 1:1. #acsparta pic.twitter.com/OAOhDjcR84 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 14, 2021

Šancí bylo hodně, ale vedle gólu Pavelky už přišlo pouze břevno Hložka…

Jen závary, centry. Jenže Bohemka hrála na tři stopery, měli to ve vápně velmi dobře pokryté a dařilo se jim všechny centry odvracet. Brankář jim zachytal fantasticky. Všechny tyhle věci rozhodly o tom, že jsme nepřidali druhý gól. Nechybělo moc, ale vždycky něco ano.

Čtyři zápasy, deset bodů. Je to dobrá bilance?

Je to o dva méně, než jsme si přáli. Ale musíme brát i ten bod, nesmíme být negativní. Máme Evropskou ligu, v lize jsme neprohráli a teď jsou před námi před pauzou dva důležité domácí zápasy. Je třeba se na ně soustředit a zvládnout je. Jestli je teď deset bodů hodně nebo málo, to se uvidí po konci soutěže.