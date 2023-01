"Je to kladivo. Hned ukázal, že ve vzduchu je silný," prohlásil Dominik Preisler po zápase v rámci turnaje Tipsport Malta Cup.

Podívejte se: fotbalisté Slovanu vezou z Malty bronz. Zlín přehráli jasně 3:0

Co všechno Olantunji stihl? Nebylo toho málo. Před zápasem mu spoluhráči přenechali kapitánskou pásku, aby na svůj debut dlouho nezapomněl (a aby hned přispěl do společné kasy). V útoku byl znát, obraně soupeře několikrát pláchl. Jednou nebezpečně vystřelil. Trenér Luboš Kozel jej o poločase vystřídal.

"Měl tam dvě zakončení, hlavně to jedno z otočky bylo pohotové. Je rychlý. Samozřejmě se nedá říct, že byl nejlepší na hřišti, ale věřím, že nám pomůže," zmínil kouč Liberce.

Kozel zároveň přiznal, že zájem o Olantunjiho není náhodný. Liberec si ho vyhlédl už v létě, ale to nebyl k mání. Nyní ano, (zatím) jen na hostování.

Ze Slovenska na Kypr

"Může to být big deal (anglické spojení lze přeložit jako bomba, velká věc)," napsal Zdeněk Folprecht, televizní expert, jenž v Liberci dříve působil.

Nigerijský forvard poznal evropský fotbal poprvé na Slovensku, kde působil v Interu Bratislava a Podbrezové. Následovaly štace v Rakousku (Mattersburg) a Kypru (Oroklini a AEK Larnaka). Teď se pokusí prorazit pod Ještědem.

Štajner přeje titul Slavii. Nadstavba mu nevoní, rozhodnutí u videa nechápe

"Bavíme se anglicky, chci, aby co nejdříve zapadl. My pomůžeme jemu, on nám," dodal s úsměvem Preisler.

Liberec se navíc může těšit na zájem fanoušků z Nigérie. O přestupu Olantunjiho psalo několik tamních serverů.