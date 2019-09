Sparta vstoupila do zápasu aktivněji a hned v úvodní desetiminutovce přišla první velké šance. Kozák ve vápně sklepnul na Plavšiče a ten orazítkoval břevno.

Ve dvacáté minutě už přišel první sparťanský úspěch. Plavšičův roh prodloužil před branku Hložek a brankář Reichl si ve vzduchu neporadil ideálně v souboji s Kozákem, který doklepl volný míč do sítě.

Poté ale přišly chvíle hrůzy pro domácí. Ve 28. minutě poslal Falta míč do skrumáže, kde ho však nikdo nezasáhl. Ze druhé vlny se k němu dostal volný Hála a trefil se přesně.

„Měl jsem teď štěstí. Kdyby to tak pokračovalo, bylo by to super, ale samozřejmě si nedělám iluze,“ uvedl pravý bek Sigmy, který letos nastoupil podruhé a i ve druhém případě skóroval.

Sparta mohla jít opět do vedení po ráně Haška, ale proti byla znovu branková konstrukce. A tak přišla letenská klasika. Hrubka jako hrom, tentokrát v podání Štetiny a Plšek mohl jít sám na bránu. Sólo na Nitu bezpečně proměnil. „Věděli jsme, že ve stoperské dvojici mají problémy, chtěli jsme toho využívat, což se nám dařilo,“ podotkl Hála.

Sparta začala druhý poločas aktivně, ale opět žehrala na koncovku. Nejprve se před Reichlem zjevil Kanga, ale jeho pokus brankář vykopnul. Poté Hašek našel na malém vápně Hložka, ale jeho zakončení se odrazilo od země nad břevno. A střelecké trápení sparťanů potvrdil Kozák, jehož hlavička skončila na tyči. To vše v úvodních čtyřech minutách druhé půle.

Vyrovnání ale přece jen brzy přišlo. Hašek poslal míč do běhu Hložkovi, jenž si ho prvním dotykem skvěle navedl na střed před Vepřeka a tváří tvář překonal Reichla.

A za dalších pět minut už šli domácí zpět do vedení. Plavšič našel ve vápně volného Kangu, který z druhého dotyku napálil míč do sítě. Ještě než uběhla hodina hry, Letná bouřila počvrté, tentokrát byl ale Kozák v těsném ofsajdu a gól tedy nebyl uznán.

Spartu trefy nakoply a nadále předváděla aktivní hru. I Sigma ale zahrozila a Nešporova rána skončila na spojnici. Další ojedinělý útok Olomouce už skončil gólem. Falta měl na levé straně spoustu místa na centr, jenž poslal na zadní tyč, kde ho umístil za Nitu podruhé v zápase Plšek.

Domácí se snažili s výsledkem něco udělat, ale po inkasované brance už to z jejich strany byla spíše křeč. S Hanáky tak pouze remizovali 3:3. „Do ofenzivy jsme byli hodně nebezpeční. Pokud ale budeme dávat soupeřům takové dárky v obraně, tak vyhrávat nebudeme. Neuspět doma na tři branky je špatně," smutnil trenér Jílek.

Olomoučtí uhráli bod na Letné po sedmi letech. „Sparta nás dostala pod tlak v první půli i na začátku druhé. Kdybychom dostali tři čtyři góly, tak se nemůžeme divit a je po zápase. Bod jsme uhráli se štěstím, ceníme si ho,“ uvedl trenér Sigmy Radoslav Látal.

AC Sparta Praha - SK Sigma Olomouc 3:3 (1:2)

Branky: 20. Kozák, 52. Hložek, 57. Kanga - 36. a 74. Plšek, 28. Hála

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek (46. Krejčí) - Hložek (81. Tetteh), Hašek, Mandjeck, Kanga, Plavšič (91. Graiciar) - Kozák

Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Greššák (63. Zmrzlý) - Pilař, Houska, Plšek, Falta (85. Štěrba) - Nešpor (76. Zahradníček)

ŽK: Kozák, Kanga, Tetteh - Houska, Reichl

Diváci: 9407