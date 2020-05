Jeho vlast se hroutila pod náporem zákeřného koronaviru a on sám to sledoval zpovzdálí. Nemohl dělat nic. Španělský fotbalista Pablo González, toho času hráč Olomouce, dokonce kvůli prodloužení sezony musel přesunout vlastní svatbu. Teď už ale sedmadvacetiletý sympaťák věří v lepší zítřky. „Zdá se, že se koronavirus podařilo dostat pod kontrolu, snad se brzy vše vrátí do normálu,“ říká.

Pablo González | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Těžké týdny, kdy se svět zdánlivě obrátil na ruby a on zůstal s přítelkyní uvězněný v cizí zemi, už nechává za sebou. „Byli jsme celou dobu v Česku. Situace ve Španělsku byla o dost horší než tady. Bylo to nejlepší možné řešení,“ soudí zpětně, ale ihned dodává: „Nebylo to snadné. Každý den se člověk dozvídal strašné zprávy o tom, co se doma děje. O mrtvých, kterých bylo čím dál víc a víc,“ popisuje. „Naštěstí Andalusie, odkud pocházím, na tom nebyla tak zle jako jiné regiony nebo velká města jako Madrid, Bilbao a jiná.“