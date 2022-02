Odložený duel s Libercem mu dal naději, že start jara stihne.

Vám se nákaza covidem tentokrát vyhnula, že?

Je to tak. Byl jsem negativní. (úsměv). Nemoc jsem i s manželkou a dcerkou prodělal před rokem v únoru. Deset nebo čtrnáct dnů mi nebylo dobře. Nyní jsem naočkovaný, tak snad to k něčemu bude a v případě nákazy bude průběh mírnější.

Může karanténa ovlivnit třeba boje o titul či záchranu?

Nemyslím si, že by kvůli ní byla liga neregulérní, na druhé straně soutěže opravdu hodně ovlivňuje. Všechny týmy se s tím ale musí popasovat, pro každého je to stejné. Bohužel takový je doba, situace, musíme s tím všichni bojovat. Jeden nebo zápasy odložit ještě jde, ale kdyby se to mělo pořád odkládat, soutěž se vůbec nedohraje.

Překvapilo vás, že už v úterý dohráváte utkání s Libercem. Není to příliš brzy?

Doufám, že se dáme brzy dohromady. Pět dní bez společného tréninku nám však může chybět. Rozhodně není ideální, že jenom pár dní po konci karantény máme tak náročný program. V sobotu hrajeme na Bohemce, v úterý s Libercem a pak derby se Slováckem. Zápasy jdou opravdu v rychlém sledu za sebou, moc prostoru na odpočinek a regeneraci nebude. Za mě to není dobře zvlášť v situaci, kdy máte tolik pozitivních a nakažených hráčů. Nikdo neví, jak tělo po té nemoci zareaguje. Ale takhle to budou mít všechny týmy, co je to postihne.

Jaro odstartuje v sobotu v Ďolíčku. Proti Bohemce to nebude žádné leháro, co?

O víkendu jsem viděl druhý poločas zápasu Bohemky v Teplicích a musím říct, že Pražané rozhodně nebyli horším týmem. Jenom nedokázali ani ze dvou opravdu vyložených šancí vstřelit gól. V těchto momentech se asi zápas rozhodl, protože Bohemka vytvořila velké šance. Ukázala, že je pro všechny nepříjemný soupeř. Nám se na ni venku zrovna nedaří, klokani dokáží využít výhody domácího prostředí. Není to tam opravdu lehké. Možná by bylo lepší začínat jaro doma, ale takto je to nastavené a není na co si stěžovat. Každopádně nás čeká soupeř, který je v podobné situace. Musíme si to s ním rozdat na férovku.

Patří Ďolíček mezi vaše oblíbené stadiony?

Má svoje kouzlo, není to běžný ligový stadion. Naopak je hodně speciální tím, že se nachází v centru města, kolem jsou domy, tribuny bývají plné. Fanoušci klub podporují, ať se jim daří nebo ne. Ďolíček na prvoligovou fotbalovou mapu určitě patří. Slyšel jsem, že stadion prochází nějakou dílčí rekonstrukcí, což je jedině dobře. Určitě by zasloužil zrenovovat.

Zaregistroval jste rozvolnění opatření? Brzy budou stadiony zase plné …

Vím o tom. V posledních dvou letech mohla na zápas přijít jen tisíc fanoušků, předtím skoro nikdo. I za těch pár stovek lidí jsme byli vděční. Každý divák navíc bude znát. Já už bych byl moc rád, kdyby se situace vrátila do normálu a lidé mohli chodit nejen na fotbal. Věřím, že po rozvolnění opatření si cestu na stadiony zase najdou a utkání budou mít správnou prvoligovou kulisu.

Fanoušci scházejí i na olympijských hrách. Sledujete dění v Pekingu?

Ve středu jsem sledoval první přenos. Díval jsem se na hokej s Dány, ale k televizi jsem se dostal až později. Do té doby jsme opravdu neviděl nic. Musím se přiznat, že to nějak nevnímám. Ani jsem nezaregistroval, kdy olympiáda začala. Samozřejmě jsem četl o českých hokejistkách, ale jak na tom jsou, moc nevím. I v karanténě jsem radši sledoval českou fotbalovou ligu než olympiádu.

Jak to máte se smlouvou? Už jste se bavili o jejím prodloužení?

Zatím prodloužení smlouvy neřeším. Ale když to srovnám s loňským rokem, tak jsme se dohodli v posledním týdnu sezony. Samozřejmě pro hráče to není moc příjemné, ale současná situace naznačuje, že to letos může dopadnout stejně.

Nemáte strach, že přednost dostanou mladší a levnější hráči?

Je pravda, že současný stav nahrává spíš mladým fotbalistům, kteří mají větší šanci dostat se do ligového kádru a ukázat se. Kluby šetří, možná se budou víc dívat do vlastních řad. V zimě bylo jenom pár velkých přestupů, ty až na výjimky ale dělají jenom Slavia nebo Sparta. Ale i pražské celky nyní dají velkou sumu jenom za hráče, který prokázal svoji kvalitu v lize a ve svém mančaftu je rozdílový. Ostatní týmy berou spíše volné hráče bez smlouvy.