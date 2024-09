Podle českých i nizozemských médií je hotovo. Ondřej Lingr se rozloučí s Feyenoordem a po pouhém roce se vrátí do pražské Slavie. Spekuluje se o přestupové částce mezi dvěma a třemi miliony euro. Sparťané si mezitím ze svého rivala na sítích utahují kvůli návratu bývalého hráče, z něhož není nadšená ani část příznivců sešívaných.

Fotbalová Slavia v úterý potvrdila příchod krajního obránce Simiona Micheze z belgického klubu Beerschot VA. Podle všeho by ale nemělo jít o poslední letní posilu. Podle informací českých i nizozemských médií by se do Edenu měl vrátit Ondřej Lingr. Ten přitom odešel ze Slavie do Feyenoordu teprve v loňském roce.

Na konci srpna zamířil Lingr po třech sezonách z Edenu do Nizozemska na hostování, letos na začátku července pak klub z Rotterdamu uplatnil povinnou opci a hráče získal na přestup za čtyři miliony euro. Dlouho už ale Lingr v zahraničí nepobude. Pouhé dva měsíce po přestupu by se měl vrátit do hlavního města Česka a Slavia za něj podle dostupných informací zaplatí něco mezi dvěma a třemi miliony euro.

„Ondru vždycky rád přivítám. Slavii měl rád, měli jsme spolu dobrý vztah, nadstandardní. Vím, že svoji situaci řeší ve Feyenoordu, dveře tady má vždycky otevřené. Tím, co tady odvedl, to nemůže být jinak,“ prohlašoval už po posledním ligovém kole trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Lingr by se měl do Slavie vrátit s bilancí 20 odehraných zápasů v Eredivisii, v nichž vstřelil tři góly a na další jeden nahrál. V této sezoně zasáhl kromě přátelských zápasů jen do finále poháru, v němž odkopal 22 minut a na serveru Livesport.cz si za svůj výkon vysloužil nelichotivé hodnocení 5,6. V lize pod vedením bývalého trenéra Sparty Briana Priskeho už ale nedostal pětadvacetiletý ofenzivní hráč ani minutu.

Přešlapování na místě?

Slavia, která chtěla během léta přivézt zpátky i Petera Olayinku, teď za podobné kroky schytává výsměch od fanoušků Sparty. „SK Sentiment Praha. Nevyšel Olayinka zpět za čtyři, tak alespoň koupíme toho Lingra zpět za tři. Gratuluji,“ napsal ironicky na síti X jeden z fanoušků Letenských.

„Lingr hotovo, připraví se Kúdela a začne se chystat Zmrhal,“ přisadil si další na konto slávistických návratů.

Ještě na začátku léta se přitom spekulovalo o možném příchodu Ondřeje Lingra právě do Sparty. Možná i proto teď část slávistů není z jeho návratu nadšená.

„Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Stejně jako když nakonec nepřišel Olayinka, tak doufám, že se nevrátí Lingr. Nemyslím si, že je to cesta vpřed. Přešlapování na místě může být fajn. Zejména u koček je to vyloženě pozitivní činnost,“ napsal na X jeden z fanoušků sešívaných.

„Lingr Slavii určitě pomůže. Navíc když se teď zranil Schranz, tak se bude možná objevovat i v základu. Stejně je ale zvláštní, že polovina přestupových cílů Slavie, byli její bývalí hráči,“ podivoval se i účet Mladá liga, který se zaměřuje na mladé hráče v české nejvyšší soutěži.

„Ondra Lingr může přinést vynikající práci při presinku v Evropě a v lize může svou efektivitou pomoci do zavřených obran. Já jsem s ním naprosto ok. Ofenzivní možnosti trenéra jsou teď omezené, zvlášť když jsou podle mě Jurásek a Vorlický pro Evropu momentálně nepoužitelní,“ svěřil se svým názorem další ze slávistických fanoušků.

Lingrovi samotnému může návrat do známého prostředí jenom prospět. Havířovský rodák slavil v Edenu jeden ligový titul i dva pohárové triumfy a letos by měl sešívaným pomoci i v bojích v Evropské lize. V ní odehrál za Slavii v minulosti už tři zápasy, ale ani jednou se neprosadil.