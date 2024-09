Ondřej Lingr ve Feyenoordu nehraje. Pod exsparťanským koučem Brianem Priskem nedostává český reprezentant v rotterdamském klubu šanci. Vysedávat na lavičce ho nebaví a chce z klubu pryč. Vysvobozením by pro Lingra byl návrat do Edenu. Slavia začala jednat o jeho příchodu.

„Ondru vždycky rád přivítám. U nás má dveře vždycky otevřené,“ potvrdil zájem o ofenzivního univerzála kouč Jindřich Trpišovský.

Pětadvacetiletý Lingr měl snový nástup do nového angažmá, přesto místo v základu nevybojoval a jen střídal. Letos je na tom ještě hůř, v nové ligové sezoně neodehrál za Feyenoord ještě ani minutu. Proto by rád uvítal návrat do Slavie, odkud před rokem odešel. „Vím, že Ondra svoji situaci řeší ve Feyenoordu,“ prozradil Trpišovský.

Nemá ani minutu

„Všichni víme, že Slavii měl rád, měli jsme spolu nadstandardní vztah. Tím, co tady odvedl, to nemůže být jinak. Uvidíme, jak to dopadne,“ pokrčil rameny Trpišovský.

Kromě příchodu Lingra Slavia údajně usiluje o kamerunského záložníka Simiona Mícheze z Beerschotu. Kouč Pražanů prý nemá žádné konkrétní informace ohledně přestupů. „Zklamu vás, ale nevím nic o pohybu v kádru. Všechny přestupy řeší kluci ve vedení.“

Trpišovský přiznal, že směrem do ofenzivy je potřeba tým posílit. „Potřebujeme rychlostní typy hráčů nahoře. Ale nemám žádné informace, ani jsem s nikým nemluvil. Soupisku děláme třetího a uzavírá se osmého.“