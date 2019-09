„Byl tam nějaký souboj na půlce. Dostal jsem dobrý balon, běželi jsme s obráncem souběžně vedle sebe. Už jsem byl před ním, ještě jsem chtěl balon seknout, ale pokryl jsem si ho a vystřelil. Padlo to tam,“ popisoval vyrovnávací branku Ondřej Šašinka.

Obránci Teplic se ještě snažili u hlavního arbitra reklamovat ruku. „To určitě ruka nebyla, drželi jsme se navzájem,“ ohradil se střelec gólu.

Odchovanec ostravského Baníku, který je ve Slovácku na hostování, vstřelil na podzim svoji druhou branku. Z gólu měl ale rozporuplné pocity. „Na jednu stranu jsem rád, že jsem dal gól, ale raději bych ho vyměnil za tři body,“ přiznal forvard domácího týmu.

Duel Slovácka proti Teplicím moc fotbalové krásy nepobral, byl to spíš boj mezi šestnáctkami s minimem brankových příležitostí.

„Ano, je pravda, že to bylo víc bojovné utkání, ale tak to prostě někdy je. Nás hlavně mrzí ta ztráta, domácí zápasy prostě musíme zvládat, to je pro nás strašně důležité. Musíme jít dál a bodovat v Olomouci, “ dívá se Ondřej Šašinka k dalšímu zápasu.