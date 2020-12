Čtvrteční testy totiž odhalily sedm pozitivních případů.

Podle informací Deníku se jedná o šest hráčů a jednoho člena realizačního týmu. „Situace je nepříznivá. Testy odhalily větší počet nakažených v našem týmu. Situaci řešíme,“ řekl ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan.

Varianta, že by se v sobotu nehrálo (takovou možnost dostal nedávno Baník), je nepravděpodobná. „Hrát se v sobotu bude. S tím počítáme,“ doplnil Rovňan.

Největší otázkou je tedy to, jak bude vypadat sobotní sestava proti Mladé Mladé Boleslavi. Zranění jsou totiž Zavadil, Hnaníček, Schaffartzik, Pikul a Dedič.

Komplikace je pro Opavu o to větší, neboť ligu čeká velký podzimní finiš. Slezané totiž hostí v sobotu Boleslav, ve středu jedou do Liberce, hned na to v sobotu mají Spartu a den před Štědrým dnem je čeká utkání na Bohemce.