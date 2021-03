Opava nezačala vůbec dobře. Už ve třetí minutě nechali Slezané odcentrovat Trubače, jeho pokus tečoval volný Moulis a balon bez razance skončil za zády překvapeného Fendricha – 1:0. K vidění ale žádná převratná podívaná nebyla. Míč létal hodně vzduchem a Opavští byli prakticky neškodní. Ve 24. minutě odcentroval ze strany Mareš, balonu se sice zmocnil Hellebrand, trestuhodně ale o něj přišel, takže ho daroval Fortelnému. Záložník zapůjčený z pražské Sparty ale se svou možností dobře nenaložil a našel pouze náruč připraveného Fendricha. Hosté se dostali ke střele až ve 31. minutě, kdy po přihrávce Schaffartzika pálil nad Smola. O dvě minuty později se kolem Smoly obtočil Fortelný, dlouhým pasem rozběhl Moulise, který i zakončil. Jeho rána naštěstí pro Opavské skončila na břevnu. Další možnost měli domácí ve 39. minutě. Skláři dobře zakombinovali. Černý nahrával na Moulise, který dával míč volnému Trubačovi, ten ale netrefil ideálně a velká šance gólem neskončila. Opavě to moc nešlo, nebyla schopna pořádně ani kopnout roh. Nicméně pak přišel opavský úder. Žídek hodil aut, Smola hlavou prodloužil míč za sebe, kde ho Čvanačara protečoval na Nešického, který balon uklidil do branky – 1:1.

V první části druhého poločasu domácí dvakrát stříleli nad. Nejdříve Černý a poté po přihrávce Kodada Trubač. Opava také jednou zazlobila, to když Hellebrand se Smolou obrali o míč Fortelného. Prvně jmenovaný ale místo přihrávky na Čvančaru volil střelu, která Čtvrtečku nějak neohrozila. V 54. minutě kopaly Teplice standardku. K nebezpečné hlavičce se dostal Gabriel, naštěstí pro hosty našel náruč brankáře Fendricha. Opavská defenziva byla propustná, další možnost měl po centru Mareše Moulis, ale pálil nad. V 63. minutě zatáhl balon Moulis, odcentroval a volný Kodad hlavou nedal Fendrichovi šanci – 2:1. Osm minut před koncem domácí pojistili své vítězství. Žitný vysunul Mareše, který běžel sám na Fendricha a nedal mu šanci. V samotném závěru se ještě řešila penalta pro hosty. Tu ale nakonec Nešický nekopal. Sudí Marek ji po shlédnutí videa odvolal.

Radoslav Kováč (trenér Opavy): „Jsem strašně zklamaný, a to jak z výsledku, tak předvedené hry. Dali jsme si hned v úvodu vlastní gól, který nás opařil. Vůbec jsme nedokázali vyrovnat s terénem. Domácí měli další šance, dali břevno. Nám se podařilo dát gól do šatny, myslel jsem, že nás to nakopne, nestalo se. Nehráli jsme dobře, domácí dali góly, vyhráli zaslouženě. Nám chyběla agresivita. Teplice chtěly více vyhrát.“

FK Teplice – SFC Opava 3:1 (1:1)

Branky: 3. Moulis, 63. Kodad, 82. J. Mareš (Žitný) – 45. Nešický. Rozhodčí: Marek – Kříž, Hock. ŽK: Kodad. Jukl - Nešický

Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý – Kodad (78. Mareček), Fortelný (60. Žitný), Jukl, Moulis (86. Droehnie), Trubač (78. Macej) – J. Mareš (86. Jakub Řezníček). Trenér: Radim Kučera

Opava: Fendrich – Březina, Kulhánek, Žídek – Schaffartzik – Mondek (83. Hrabina), Hellebrand (83. Rataj), Nešický, Helešic (34. Kania) – Smola, Čvančara (76. Dedič). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.