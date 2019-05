Opava toho proti Spartě moc nepředvedla….

Mísí se ve mně pocity. Měli jsme toho odvést více. Od začátku jsme do utkání nevstoupili dobře. Nechali jsme Spartu hrát, kombinovat. Přitom jsme si před zápasem řekli, že ji zkusíme aktivně napadat, to se nestalo.

Naopak my jsme snažili dostat k nim po křídlech, ale nebyli jsme schopni dát přesný centr. Nebyli jsme schopni najít hráče. Je třicáté kolo a my se pořád učíme. Vidíme, že Sparta je jinde. Mrzí mě to, protože takový zápas, taková atmosféra si zasloužila jiný výsledek.

Jak jste viděl inkasované góly?

Prvnímu předcházela ztráta. Hanousek si to navedl do středu a vystřelil. To se nesmí stávat, neměli jsme ho vůbec do zakončení pustit. Měli jsme ho zastavit i za cenu faulu. Byla to škoda, protože když držíte Spartu na nule, máte šanci s výsledkem něco udělat. Gól je uklidnil. Další branky byly jen vyústěním toho, že jsme se tlačili nahoru a vzadu to otvírali.

Když se podíváme do statistik, tak jste už ve druhém zápase netrefili branku…

Je to tak. Dostáváme se do předfinálních situací, pak končíme. Nedostáváme se ke střelbě a to je špatné.

Čeká vás nyní pět utkání ve skupině o záchranu. Jak je vidíte?

Bude to válka. Nikdo nechce spadnout, nikdo nechce do baráže. Každé utkání bude na krev. Věřím, že to zachráníme.

Začínáte doma s Karvinou, ta má aktuálně výbornou formu…

Bude to těžký zápas. Bude to o aktuální formě, kdo tam toho dá více. Věřím, že uděláme všechno, abychom se baráži vyhnuli.