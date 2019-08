„Na zápas se těšíme. Věřím, že přijde i hodně fanoušků, kteří nám pomohou k nadstandardnímu výkonu,“ přeje si Kopecký. „Slavia má velkou kvalitu. Úspěšní můžete být jen tehdy, když každý hráč předvede maximální výkon, a k tomu se sejdou další okolnosti,“ uvědomuje si. „Ale začíná se za stavu 0:0, nechceme mít přehnaný respekt. Je třeba hrát aktivně a nebát se,“ nabádá opavský stratég.

Opavští hlavně nesmí navázat na výkon z Plzně, kde doslova „čekali na smrt“. „Bohužel, stalo se. Bavili jsme se o tom před zápasem, ale realita byla jiná,“ přiznává Kopecký.

Sešívaní disponují velkou kvalitou. „Jejich hra se mi líbí. Trenér Trpišovský odvádí dobrou práci,“ chválí kouč Slezanů svého kolegu. Slavia žije aktuálně postupem do Ligy mistrů, ve které narazí na Barcelonu, Dortmund a Inter Milán. „Jsou v euforii a s pohárovým zápasem v nohách, nicméně si ale nemyslím, že by nás nějak podcenili. Dokážou se připravit, což ukázali naposledy proti Bohemce,“ uvažuje opavský kouč, jehož dostává série porážek pod tlak. V médiích během týdne dokonce proběhla informace, že případný neúspěch se Slavií mu může „zlomit vaz“.

„Tlak vnímám. Chci vyhrát každý zápas. Těžkým obdobím ale prochází každý tým. Jsme malý klub, já tady nepřišel hrát o poháry, to bychom si měli uvědomit,“ říká sám Kopecký. „A zda to bude můj poslední zápas? Nad tím nepřemýšlím, chci z hráčů dostat maximum a Slavii co nejvíce potrápit,“ uzavírá trenér. Zítřejší utkání má výkop v 16.30 hodin. Opavský tým by do něj měl nastoupit v kompletním složení.