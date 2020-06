Fotbalisté Opavy sice v osmadvacátém kole FORTUNA:LIGY nad Slováckem díky brance Železníka vedli. Nicméně nakonec byli rádi za remízu 1:1. Hlavně druhý poločas jim vůbec nevyšel, nakonec je za pasivitu potrestal Petržela. Domácí tým může alespoň za bod děkovat skvělému Fendrichovi, který vytáhl několik skvělých zákroků.

Opava remizovala se Slováckem | Foto: Petr Widenka

Po opatrné úvodní desetiminutovce rozběhl Sadílek Navrátila, ten šel sám na Fendricha. Opavský strážce svatyně naštěstí balon reflexivně vykopl. Po čtvrthodině hry byl faulován u lajny Helešic. Zavadil poslal dá vápna ostrý centr. Do souboje o míč šel gólman Trmal a opavský stoper Rychlý. Pro oba to byla konečná. Domácí zadák dostal loktem do hlavy, zranil se i brankář Slovácka. Ve 23. minutě zahrával Kalabiška malou domů, brankář Porcal trefil presujícího Železníka. Opavský útočník se zmocnil míče a uklidil ho do sítě. Vzápětí mohlo být srovnáno. Naštěstí pro Slezany Jurečka trefil tyč a Sadílek odražený míč poslal na bránu. Slovácko měl chvíli na to další možnost. Ovšem Sadílek opět nemířil přesně. Šanci měla i Opava. Železník se zjevil sám před Porcalem, tentokrát ale neuspěl. To už bylo v době, kdy se nad slezskou metropoli prohnal prudký liják. Na druhé straně se objevil před Fendrichem Petržela, opavská jednička svůj tým podržela.