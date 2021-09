„Dalibor bude ve Spartě hostovat do konce této sezony. Jeho odchod se doladil v poslední den přestupního termínu,“ řekl sportovní manažer Opavy Jaroslav Kolínek. Večerkovi dal první šanci v dospělém fotbalu trenér Radoslav Kováč.

Rodák ze Žimrovic nastoupil v nejvyšší soutěži do třiadvaceti zápasů, v některých dokonce nosil i kapitánskou pásku. Dostal se i do mládežnické reprezentace. Po odchodu Tiéhio a Schaffartzika měl Dalibor Večerka přitom místo do základní sestavy SFC Opava otevřené.

The New Kid on the Block. #acsparta pic.twitter.com/9YGHwJSVvY — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 9, 2021

„Jsem nadšený, odmala jsem si přál jednou hrát za Spartu. Vesnice, odkud pocházím, je hodně sparťanská, takže klub od dětství sleduju a jsem moc rád, že jsem teď jeho součástí. A moc rád bych se vypracoval do pozice hráče, který bude později schopný pomoci i A-týmu,“ řekl Večerka na klubovém webu.

„Dalibor je mládežnický reprezentant už se zkušenostmi z nejvyšší soutěže. Vidíme v něm potenciál do budoucna. Má před sebou ještě spoustu práce, ale my věříme, že se v našem prostředí bude nadále rozvíjet a využije šanci, kterou dostává,“ doplnil sportovní ředitel Tomáš Rosický.