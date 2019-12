Ten oslavil v den zápasu 29. narozeniny, ideální dárek si ale nenadělil. Karvinští prohráli 0:3 a zaznamenali jedenáctou podzimní porážku. V kalendářním roce 2019 dokonce jubilejní dvacátou. „Nehodnotí se mi to dobře, protože jsme zase prohráli. Přitom ještě poločas vyhlížel nadějně,“ povzdechl si záložník Vukadin Vukadinović.

Vukadin Vukadinović (vlevo) oslavil v sobotu narozeniny. Porážkou v Liberci 0:3. | Foto: Michal Chadim

V čem byl problém, že jste nezachytili nástup Liberce do druhé půle?

Velká škoda prvního gólu. Tam jsme nějak propadli a bylo to 1:0. Ani přesně nevím, kde se stala chyba. Libor Hrdlička skvěle chytil první střelu, ale my jsme pak už nepokryli dorážejícího hráče.