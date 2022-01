Máme za sebou hodně těžký první zápas, ale na druhou stranu už jsme všichni rádi, že ty přípravné duely přišly. Každý už se těšil, že už budeme sbírat kondici v zápasech. Je to něco úplně jiného než běhání v parku. Zvláště po té náročné přípravě, kterou jsme do odletu sem měli.

Ten zápas proti Lechu Poznaň byl hodně těžký. Hlavně v prvním poločase, kdy bylo znát, že do hry poslali ty zkušenější hráče. To se asi muselo nějak projevit. Běhali jsme převážně bez balonu a hráli jsme navíc proti větru. A ten tady je dost silný i když vymlouvat se na to nechci, zkrátka dostali jsme góly a prohrávali jsme 0:2.

Ve druhém poločase jsme toho větru možná naopak využili, dali jsme dva góly a bylo to 2:2. Oni do hry o přestávce poslal i mladší kluky, tím se to vyrovnalo a myslím, že jsme v té fázi hráli dobře.

Baník smazal manko, přestřelku s polským lídrem přesto ztratil. Co tři penalty?

První náš gól padl z penalty. Bylo v tom i trochu štěstí. Úplně přesně si to asi nevybavím, ale byla tam nějaká naše střela. Já se rozběhl směrem k brance, jejich hráč chtěl ale míč odkopnout, trefil vlastního spoluhráče a od něho se to odrazilo ke mně do místa, kam jsem dobíhal. Takže najednou jsem byl úplně sám před jejich gólmanem s míčem na noze. Zpracoval jsem si to, chtěl jsem vystřelit, obránce mi tam dal nohu a spíš jsem trefil já jeho. Ale tohle se píská jako faul, takže z toho byla penalta a Peťa Jaroň ji proměnil.

Bylo to 1:2, cítili jsme, že můžeme nějaký gól přidat. Dobře jsme zapresovali, získali jsme míč, Kuba Pokorný mi to dal hned prvním dotekem nahoru. Byl jsem před šestnáctkou, viděl jsem, že gólman je hodně před brankou, tak jsem ho zkusil přelobovat a padlo to tam

Škoda toho závěru, kdy jsme dostali dva góly. Možná už nám v závěru trochu došly síly, protože soupeř prostřídal dvě jedenáctky, zatímco my jsme hráli téměř bez střídání. To bylo ke konci asi trochu znát. Ještě jsme kopali jednu penaltu, byla z toho nakonec tyčka, ale je to příprava, myslím si, že svůj účel to splnilo, jen škoda, že když už jsme to dokázali vyrovnat, že nám to pak přece jen uteklo.