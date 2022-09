„Byl to rozhodně jeden z nejsložitějších úkolů, které jsem během více než dvacetileté práce v médiích měl. Vybrat z takové plejády skvělých fotbalistů Baníku těch jedenáct nejlepších, a nikoho neopomenout, to je skoro nemožné,“ uváděl šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher.

„I proto jsem byl rád, že v porotě Deníku zasedli mí současní i bývalí novinářští kolegové (Martin Maceček, Igor Bruzl, Vladimír Kolář), a hlavně pak historik Baníku Roman Popek s ředitelkou Ostravského muzea Jiřinkou Kábrtovou, kteří mají k bohatým dějinám hrdého slezského klubu opravdu blízko,“ doplnil Uher.

Když trpaslík srazí obra na kolena. I Liga mistrů pamatuje blamáže velkoklubů

„Třeba na pozice útočníků byl velký přetlak, protože jsme chtěli do sestavy zařadit i Pospíchala s Valoškem, přestože šlo o typická křídla, zařadili jsme je mezi záložníky,“ upozornil dále Uher.

Zdůraznil, že ambicí nebylo pompézně vyhlašovat nejlepší jedenáctku historie Baníku. Už tehdy měl poznámku, že toto by mělo být úlohou hlavně samotného klubu, který právě v těchto dnech slaví sto let od svého založení. „Naším cílem bylo, aby diváci během předpremiéry televizního dokumentu v Gongu viděli legendy Baníku nejen na plátně, ale přímo na pódiu. A to se nám podařilo,“ uzavřel.

A jak tehdy ta nejlepší jedenáctka, které by šéfoval legendární trenér Evžen Hadamczik, vypadala?

Hvězdná jedenáctka historie Baníku podle Deníku:

*pro zvětšení na obrázek níže klikněte

Hvězdný tým Baníku - pro zvětšení na infografiku klikněte.Zdroj: Deník