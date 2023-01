PRAVÁ ZÁLOHA – Cadu

Záložník Baníku Ostrava Cadu.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na podzim získal host z Plzně pravou stranu do výhradní „péče“ na úkor mladého Petra Jaroně, ale důvěru nesplatil. Žádné branky ani asistence, k tomu mdlé výkony. Přišel v zimě záblesk lepších zítřků? Možná. V přípravě zasáhl do všech čtyř utkání, vstřelil dvě branky a byl vidět. Teď to jen přenést do ligy.