Mrzí, že jste na post krále střelců nedosáhl?

Moc to neřeším. Ano, bylo by pěkné, kdyby se to podařilo hned v první sezoně, ale Plzeň hrála dobře, měla mnoho penalt, kterými si Beauguel pomohl. Proto se tím tolik nezabývám. Hlavní je tým, aby šlapal. Škoda, že jsme jaro nedotáhli k lepším výsledkům.

Kde spatřujete příčiny horší druhé poloviny ročníku?

Těžko můžu hodnotit, nejsem trenér. Moc jsme nešlapali, možná na nás v některých zápasech dolehla nervozita. Asi nám ubralo na sebevědomí, že jsme nezvládli domácí zápasy s níže postavenými soupeři. Pak asi přišla ta nervozita, o které jsem mluvil. Ale spíše bych to nechal na trenérech. Osobně jsem se necítil jinak, hůře, než na podzim. Šestnáct gólů určitě převýšilo má očekávání.

Jak vám sedla česká liga?

Pár zápasů mi trvalo, než jsem si zvykl, ale postupně góly začaly padat. Cítil jsem, že jsem se přizpůsobil stylu ligy, a že se můžu prosadit. Je to běhavější, bojovnější, není to tak technická soutěž, takže není lehké vstřelit gól, protože týmy tady umí bránit. Vždyť si vezměte, že není hráč, který by tu dával každou sezonu přes dvacet branek. Ale jsem třetí nejlepší střelec, to není špatné.

A co Ostrava po životní stránce? Vyhovuje vám?

Já myslím, že super. Je tu vše, co k životu potřebuji, takže jsem spokojený. Oblíbil jsem si golf, takže když je čas, jdu si zahrát. Okolo Ostravy je mnoho hřišť, takže s tím není problém.

Kde jste chodil nejčastěji?

Asi na Čeladnou, nebo na Ostravici. Hlavně si to chci užít, protože hraji rekreačně, tak žádný stres.

Kolik máte hendikep?

(zamýšlí se) Už ani nevím. Dlouho jsem nebyl na turnaji, to nechám možná až po kariéře. Kolem sedmnácti to ale bude. V současnosti není čas na to, aby to člověk hrál třikrát týdně, ale když mám volný den, rád si zajdu zahrát. A strávím na hřišti třeba pět hodin. Je to příjemné.

Už máte jasno o své budoucnosti? Jestli bude dál spojena s Baníkem, nebo se naplní spekulace a zamíříte jinam?

Momentálně jsem hráč Ostravy, mám dlouhodobou smlouvu, takže to neřeším. Ale nevím, co bude zítra, nemám k tomu nyní co říct. Jsem tu šťastný a uvidíme, co bude.

V zimě se mluvilo o zájmu Slavie, jak to na vás působilo?

Vůbec jsem to neřešil.

Baník má nového trenéra Pavla Vrbu…

Slyšel jsem, že je to velmi dobrý trenér, který má za sebou úspěchy. Je to zajímavé. Osobně se těším a jsem zvědavý, jak to celé bude fungovat. Mám z toho pocit, že to bude dobré.