Dohoda sice zněla, že odchovanec Baníku bude v Ostravě do konce sezony s opcí na přestup (cca 15 milionů korun), letenský celek měl v případě čtyřiadvacetiletého obránce, který byl na podzim jedním z klíčových mužů základní sestavy, právo stažení si hráče do konce minulého roku a nedlouho před uplynutím ji také využil. Musel však zaplatit poměrně vysokou pokutu. Slezané však věří, že nemusí jít o definitivní rozhodnutí a s klubem z hlavního města jednají.

Baník však na to, jak se situace okolo dosavadní opory vyvine, nečeká, a pokračuje v hledání posil. Do středu obrany jsou ve hře příchody Karla Pojezného z Jihlavy, či Alexandra Mojžíše ze slovenského Ružomberoku. Podle informací Deníku by se však už v pondělí na Bazalech měl hlásit někdo jiný – doposud teplický obránce Martin Chlumecký.

Čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál, který může nastoupit ve středu, či na levém kraji zadní řady, skončil v severočeském klubu na konci roku 2021 po tom, kdy mu jeho zaměstnavatel vypověděl smlouvu kvůli klauzuli, že v případě sestupu Teplic by v létě mohl odejít jako volný hráč.

Někdejší hráč Liberce, Jihlavy, nebo Dukly Praha by měl pomoci vyřešit poměrně omezené možnosti Baníku. Bez ohledu na Lischkův odchod hledal klub vhodné doplnění, aktuálně má totiž na posty stoperů už pouze Jaroslava Svozila s Jakubem Pokorným, pak mladého Jaroslava Harušťáka a ze zranění se zotavujícího Ondřeje Kukučku.

Na stoperech by sice mohli alternovat krajní beci Jiří Fleišman, či Gigli Ndefe, ale i na jejich postech trenér Ondřej Smetana po posledním utkání se Slavií avizoval, že by rád posílil. Zejména tedy na levém kraji, kde byl jedinou stabilní variantou právě sedmatřicetiletý veterán Fleišman.

Tím, kdo by měl zde pomoci, bude bezpochyby Šimon Falta. I on se má na Bazalech, kde bude z Plzně hostovat do konce sezony, hlásit v pondělí. Zde bude k dispozici opce na případný letní přestup. S oběma příchody by měl najednou Baník více možností.