Odchovanec Frýdku-Místku patří k silnému ročníku 2000, který pro Lipinu vyhrál v roce 2015 žákovský celorepublikový Nike Premier Cup. Kubala patřil spolu s Ostrákem či Fukalou k oporám tehdejšího týmu, později se probojoval i do reprezentačních výběrů U17 a U18.

„Je to hráč na levou stranu s velmi dobrými rychlostními předpoklady. Několik let strávil v kvalitním italském klubu, a i když nenastupoval za áčko, chceme s ním u nás pracovat a rozvinout jeho potenciál,“ řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Kubala už má za sebou jednu kratší, téměř roční epizodu v dorostu Baníku mezi lety 2016 a 2017. „Část toho angažmá jsem ale byl zraněný. Baník se za tu dobu neskutečně posunul a vážím si toho, že se mi ozval. Vynasnažím se udělat vše pro to, abych byl platným členem týmu,“ prohlásil Jan Kubala.

Po tehdejším odchodu z Bazalů prožil na severu Itálie až na krátké hostování v druholigovém Vyšehradu pět let. Několikrát se dostal i do zápasové nominace prvního týmu Udine, ale do Serie A nikdy nezasáhl.