Podzimní forma a výsledky FCB Lukeše těší. „Několik let to bylo všelijaké, předchozí sezona bídná. Teď to ale vypadá, že by to mohlo dobře dopadnout,“ říká třiačtyřicetiletý někdejší středopolař.

Jako krok správným směrem se podle něj ukázalo angažování trenéra Ondřeje Smetany.

„Sice nevím, jak konkrétně pracuje, ale vidíme, že proti tomu, co bylo, je to jako den a noc. Zvolil si asi i správné lidi kolem sebe, hodně mu pomáhá Tomáš Galásek, který má spoustu hráčských zkušeností z mezinárodní scény a reprezentace. Správný tah, funguje to,“ míní Lukeš.

„Umí reagovat na průběh zápasu, to není pravidlem, přitom u trenéra to bývá nejpodstatnější. Když něco nejde, vidí to, a udělá změnu,“ dodává.

Oceňuje výkony mužstva v duelech se Spartou a Plzní, které skončily remízami 2:2. „Bitvy jako řemen, Baník hrál fantasticky a oba zápasy měl vyhrát. Akorát mu uškodili rozhodčí,“ myslí si.

A právě tenhle faktor může podle něj ovlivnit i poslední duel roku 2021. „Baník má solidní šanci uspět. A vyhrát. Kluci se Spartou a Plzní ukázali, že kvalita soupeře zvedá i jejich výkon, dostává je na maximum. Jen je otázkou, co udělají sudí,“ ptá se Martin Lukeš.

Jen tisíc diváků? To Baníku ublíží

„Snad tím Baníku neublížím, když řeknu, že bude proti nám. To víme všichni, i když bych se rád mýlil. Na druhé straně porazit Slavii i s rozhodčím, to by bylo,“ zasměje se vzápětí. „Je to problém. Přesto věřím, že Baník v současné formě a při dobré konstelaci může Slavii porazit,“ opakuje svou prognózu Lukeš.

Rozdíl však je, že na stadionu bude jen tisíc diváků. „To Baníku ublíží,“ uvědomuje si Lukeš. „Být tam zase 14 tisíc, byla by to bomba. Bohužel,“ lituje. „Každopádně Baník musí být aktivní, hrát, nenechat se zatlačit. Důležité bude vyhrávat souboje a být rychlý v přechodu do útočné fáze. A určitě hrozit i ze standardek, kterých ale asi nebude mnoho,“ odhaduje Lukeš.

Že by se Slezané mohli ucházet v ročníku o evropské poháry, je podle něj reálné. „Mají to dobře nastartované, teď je třeba na jaře navázat. Nebo spíše ještě přidat. Baník může jít na čtvrté místo. A kdoví, třeba i o kousek výš,“ zakončuje optimisticky Martin Lukeš.