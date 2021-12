„Pocity? Dobrá otázka,“ pousmál se jen mladý střelec. „Tohle jsem ještě nezažil, že člověk dá dva góly, v poslední minutě dostane šanci, aby dal hattrick a vyhrál zápas. Nemůžu vám na to odpovědět. Jsou pozitivní i negativní a budu potřebovat dva tři dny, abych v hlavě zpracoval, co se stalo,“ přiznal autor osmi gólů.

Honil se vám při druhé penaltě hlavou předchozí okamžik a faul?

Měl jsem chladnou hlavu, věřil jsem, že i tuto penaltu dám. Ale promrhal jsem to. Měl jsem to kopnout úplně jinak, kopl jsem to špatně. Beru za to zodpovědnost, je to moje chyba. Vůbec jsem v hlavě neměl, že jsem fauloval. Ty ve fotbale jsou. Možná i kdybych nefauloval, tak by tu situaci dohráli do gólu. Při penaltě jsem se soustředil na to, že ji kopnu, ale špatně jsem to vyhodnotil.

Když se kopou v zápase dvě, je tam hodně uvažování, jestli zvolit stejnou stranu, nebo to změnit…

To jsem v hlavě přehodnotil. Měl jsem to kopnout na stejnou stranu jako první. Ale to už člověk nevrátí. Stalo se. Po druhém poločase jsme si zasloužili vyhrát, bohužel nevyšlo to.

Velký obrat nedotažen! Almási nedal v závěru penaltu a Baník s mistrem remizoval

Se všemi elitními soupeři – Spartou, Plzní i Slavií – jste prohrávali. Co to ukazuje?

S každým jsme hráli vyrovnanou partii, nevycházely nám první poločasy. Pokud chcete s takovými soupeři vyhrát, nemůžete dostat tolik gólů. Pak se to těžko otáčí. Škoda, že tu nebyli fanoušci, hnalo by nás to ještě víc. Snad se na jaře vrátí.

Odhalilo vám to, že máte být odvážnější?

Možná máme velký respekt, ale to nevím. To je na realizačním týmu, aby to vyhodnotil. V prvním poločase Slavia byla lepší, takže můžeme být rádi za bod, ale druhý po dvou červených musíme vyhrát. Štěstí se od nás odvrátilo. Ale myslím, že jsme na podzim podávali stabilní a dobré výkony, vyhrávali jsme i větším rozdílem. Můžeme být spokojeni, máme na čem stavět, dáváme mnoho branek a na jaro se těšíme. A bude to ještě lepší.

A jaký je váš dojem z osmi gólů v české lize?

Mohlo to být lepší i horší. Člověk nikdy není spokojený. Pokud bych dal na jaře tolik gólů, bylo by to fajn, ale uvidíme. Na první půlrok to bylo dobré.