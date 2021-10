1. Může Plzeň opravdu i dál prohánět mocná a bohatá pražská S, jak se jí to daří od začátku sezony? Vlastně ne prohánět, nýbrž předhánět.

2. Udrží si Slavia dominanci posledních let? Dorazí se blíže k „drzé“ Viktorii a v dalších měsících ji srazí z prvního fleku?

3. Nenahraje výsledek nakonec nejvíce Spartě? Té by se dozajista zamlouvala remíza ve šlágru 13. kola, který se hraje v neděli v pražském Edenu, v aréně zvané Sinobo Stadium.

Slavia vs. Plzeň. Třetí proti prvnímu. Souboj vládců poslední desetiletky.

Mandous na plac

„Těším se moc. Bude to krásný zápas proti lídrovi. Na to my ale nekoukáme, je nám jedno, jestli jsou první, nebo v prostředku tabulky. Budeme chtít jednoznačně tři body,“ vzkázal brankář Slavie Aleš Mandous.

Jeho osoby se týká možná zásadní téma střetu. Ve středu chytal proti Olomouci, jednička Ondřej Kolář byl odsunutna lavičku.

Mandous zaválel, podobně jako v utkáních, když byl Kolář zraněný. Fotbalově se otřepal i z rodinné tragédie, jeho partnerka nedávno potratila, kvůli čemuž odjel z reprezentačního srazu.

„Mandy si prošel těžkým obdobím, které ho zasáhlo, bylo to na něm vidět. V poslední době to ale byl zpátky on,“ vysvětloval trenér Jindřich Trpišovský.

Kouč zatím neřekl, kdo půjde do brány v neděli, ale je to víceméně jasné. I příznivci Slavie si přejí Mandouse. Byť je Kolář modla, v současné době není ve formě.

Další průšvih

V dobré rozpoložení možná nebude ani útočník Michael Krmenčík. I když… Jeho nátura je splachovací, možná hodí za hlavu poslední prohřešek.

Při děkovačce se vulgárně pustil do Plzně, odkud se odrazil do repre i k velkým penězům. „Omlouvám se, nechal jsem se unést,“ kál se poté.

Tuto epizodku zřejmě holohlavý bijec přejde, horší je to však s jeho výkony. Poměr cena výkon nesedí. V zákulisí se mluví o částce 1,1 milionu měsíčně. Plus prémie.

Přitom v lize odehrál za červenobílý tým pouze osm zápasů (dva v základu), skóroval jednou. Průměrně strávil na hřišti půl hodiny.

„U Krmiho je to střídavě oblačno, za mě jeho stav, ve kterém přišel, a zranění, které ho potkalo, ho hodně zabrzdilo. Zatím dal jen jeden gól z penalty, což má také v hlavě,“ glosoval Trpišovský.

Třeba však v neděli připomene pravidlo, které zpopularizoval známý trenér Ladislav Škorpil: „Když proti mému týmu nastoupil hráč, který v něm působil, vždycky nám dal gól. Na to jsem se mohl spolehnout.“

Viktoria ničí silné

Slavia však musí - logicky - řešit i soupeře. Plzeň sice vypadla v týdnu v poháru s Mladou Boleslaví, ale v lize válí. Zvítězila jedenáctkrát z dvanácti pokusů Zajímavostí je, že jí vskutku nesedí stadion v Bolce, protože jediný ligový neúspěch zapsala na něm, když nestačila na hradecké Votroky.

„Pohár jsme chtěli, bohužel se to nepodařilo. Teď je třeba se soustředit na ligu a odehrát ji dobře,“ řekl trenér Michal Bílek. Pomoci by mu mohl návrat klíčového záložníka Lukáše Kalvacha - a také plzeňská pozitivní posedlost zápasy s velkými soupeři.

V této sezoně je drtí, zdolala Spartu, Slovácko i Jablonec, všechno týmy, které hrají (hrály) v pohárové Evropě. Těmto třem sokům nasázela Viktoria deset branek, to je výkon.

„Je pravda, že nejlepší výkony v lize jsme podali proti Spartě, Slovácku a proti Jablonci,“ pronesl záložník Jan Kopic.

Bude to platit i v případě Slavie?