Zrekonstruovaný fotbalový stadion v Pardubicích má pihu na kráse. Stal se totiž terčem kritiky kvůli podobě sektoru pro fanoušky hostů . Na tribunku obehnanou pletivem připomínající klec poukázal i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, jehož fanoušci jako první okusili podmínky v hostujícím sektoru. „Smutné a nedůstojné,“ rýpnul si Tvrdík a slíbil, že na sobotní mač půjde do kotle společně s přiznívci sešívaných. A slovo doržel.

Tvrdík se v zimní čepici objevil v kleci dokonce i s obráncem Janem Bořilem, který se vrací po vleklém zranění. Oba se zapojovali do fanadění s fanoušky, kteří se vytasili s transparentem s nápisem „Výběh divokých fanoušků“.

Poprask kvůli stadionu: Tvrdík pálí do Pardubic, město má nečekaný argument

Pražané i za přispění svých fanoušků zvítězili 2:0, ale neměli to snadné. Vítěznou branku zaznamenal z pokutového kopu, který nařídil rozhodčí až na základě shlédnutí videa. Míč měl ve skrumáži spadnout na ruku domácího hráče.

Klíčový okamžik utkání přišel po čtvrthodině. Po centru do šestnáctky Olayinka vehementně signalizoval něco směrem k rozhodčímu. Ten také dostal echo do sluchátek a při prvním možném přerušení si šel zkontrolovat situaci k videu. To mu odhalilo, že jeden z pardubických hráčů (Kostka) zahrál ve skrumáži rukou. Nařídil penaltu a Jurečka poslal Nitu na druhou stranu.

Minutu před koncem základní hrací doby byl vyloučen Ousou a domácí vrhli zbytek sil do útoku. V páté minutě nastavení si vytvořili několik náznaků šancí, ale bez výsledku. Do protiútoku vyrazil Olayinka a tváří v tvář Nitovi přidal razítko na výhru favorita.