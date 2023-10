Byznysmen a fotbalový funkcionář Václav Salač zaslal otevřený dopis, v němž zpochybňuje práci předsedy asociace Petra Fouska a podivuje se nad situací kolem reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. Kritika neúspěšného kandidáta na post místopředsedy tuzemského fotbalu nezůstala bez odezvy, FAČR reagoval hned vzápětí. Přečtěte si oba komentáře v Deníku.

Brněnský podnikatel a předseda klubu TJ Heršpice Václav Salač kandidoval na místopředsedu FAČR za Moravu. Foto: archiv Václava Salače | Foto: Deník/Libor Kopl

Salač: V čele fotbalu nahradili všehoschopné neschopní. Nezměnila se jejich touha zneužívat ho pro vlastní prospěch

"Více než dva roky má český fotbal nové vedení. Respektive nové lidi ve funkcích, protože o vedení se v případě předsedy Fouska a moravského místopředsedy Šidliáka hovořit nedá.

Po dvou letech lze konstatovat, že v centrále FAČR na pražském Strahově nahradila partu všehoschopných parta naprosto neschopných. Pánové Fousek a Šidliák pojali šéfování českému fotbalu jako jednu velkou „chlebíčkovou party“, která se vedle jejich osobních požitků z funkcí vyznačuje jejich absolutní neschopností a neviditelností v kombinaci s neuvěřitelným pokrytectvím, arogancí a alibismem. Když se od představitelů nejpopulárnějšího českého sportu dočká veřejnost náhodou nějakého výstupu, nejčastěji se nedozví nic, případně nad výstupem zůstává rozum stát.

Jedním z posledních příkladů byla situace kolem odvolání reprezentačního trenéra Šilhavého, kdy Petr Fousek s velkou pompou a očekáváním nechal svolat Výkonný výbor FAČR, aby se ve výsledku nic nestalo. Od členů Výkonného výboru jsme se nedozvěděli, na základě jakých parametrů bylo rozhodnutí ponechání trenéra Šilhavého v jeho pozici do konce kvalifikačního cyklu uděláno. Dozvěděli jsme se jen obecné fráze a nic neříkající vyjádření. Ani se nedivím a nic jiného jsem ani nečekal. Je tristní, že současné vedení našeho fotbalu paradoxně fotbalu vůbec nerozumí a nemá s ním žádnou praktickou osobní zkušenost. Kdyby se ale konalo mistroství světa v aroganci, současní představitelé FAČR by předem postoupili do finále. Nejen o současném nebo novém trenérovi národního týmu má rozhodovat kompetentní Sportovní rada na základě analýz dat a výsledků, nikoliv neschopní intrikáři v čele fotbalové asociace.

Pobodaný fanoušek, nezájem o bezpečnost. Skandál v Římě řeší i ministr zahraničí

Hlavním důvodem udržení trenéra Šilhavého v jeho funkci byla údajně neochota fotbalové asociace vyplatit trenérskému štábu několikamilionové odstupné a v případě postupu na Euro i desetimilionový bonus trenéra na odměně. To samo osobně je naprosto zástupným důvodem, který ve výsledku může ohrozit účast naší reprezentace na EURO 2024. Naráží ale na další, daleko závažnější problém, vzešlý z neschopnosti pánů Fouska a Šidliáka – totiž neschopnosti získat pro český fotbal peníze. Je veřejným tajemstvím, že finanční situace FAČR a s ním i celého fotbalu je žalostná. A jestli současně něco tajemstvím není, tak naprosto diletantský přístup obou pánů k získávání nových významných partnerů a sponzorů nebo k získání peněz z Národní sportovní agentury.

Dalším důkazem totálního alibismu současného předsedy Fouska je jeho komediální vystoupení v roli svědka u soudu s bývalým místopředsedou Berbrem. Tak dlouho Petr Fousek soudci Vladimíru Žákovi neodpovídal na nic, na co byl tázán (na což jsme ostatně zvyklí), až ho musel soudce Žák napomenout, že je u soudu, a ne na politickém mítinku. A zmínit mohu také postoj FAČR k návratu ruských fotbalistů do soutěží FIFA. Také jste ho nezaznamenali? Jasně, že ne. Postoj FAČR nejen k této věci ze strany předsedy Fouska je "počkáme, nějak to dopadne a pak se přidáme na pro nás výhodnější stranu".

Z již zmíněného soudního jednání mimochodem vzešla další zajímavá věc. Předseda Fousek se musel přiznat, že se sešel s předsedou Komise rozhodčích Radkem Příhodou a šéfem pražské Slavie Jaroslavem Tvrdíkem, aby spolu domluvili právě budoucnost Radka Příhody. Zase se tak ukázalo, že Petr Fousek radši hraje svoje zákulisní hry, než aby jakkoliv podpořil hru na fotbalových trávnících. A není potom divu, že se proti vedení Asociace začíná ozývat stále více představitelů klubů.

Šikana, zlobí se slávisté po prohře v Římě. Tvrdík měl vztek, klub podá protest

Zbavili jsme se všehoschopného diktátora Berbra, máme neschopné prospěcháře Fouska se Šidliákem. Fotbal potřebuje skutečnou obrodu a do vedení slušné a pracovité funkcionáře z klubového prostředí, kteří budou chtít pomoci fotbalu a nikoliv sami sobě.

Četl jsem komentář novináře Luďka Mádla z 25. října o tom, že Petr Fousek ve své funkci ztrácí podporu. S dovětkem, že jestli ho ještě někdo snad podporuje, nebo alespoň toleruje, je to moravská komora. Pravda je taková, že převážná většina klubů na Moravě a značná část moravských okresů a krajů jsou s „prací“ Fouska a Šidliáka nespokojeni až znepokojeni. Podpory se těší pouze od pánů Kristýna a Zimy, když původ této podpory je více než zjevný – spíše, než spokojenost se směřováním českého fotbalu, je to jejich členství je Výkonném výboru a hlavně jejich placené funkce v dceřiných společnostech FAČR.

Osobně doufám, že česká fotbalová reprezentace postoupí na fotbalové EURO 2024. Pokud se tak ale stane, nebude to díky vedení FAČR, ale spíš navzdory němu. Vedení českého fotbalu na Strahově je dlouhodobě zakonzervované svojí neschopností, nekoncepčností a nulovým zájmem o samotný fotbal. A v těchto podmínkách se naše kluby, reprezentace a celý fotbal nikam neposunou a ani posunout nemohou."

Byznysmen a fotbalový funkcionář Václav Salač