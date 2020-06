Favorizovaná Viktorie rozhodla středeční duel 29. kola hned v první půli, když gólmana Rakovana překonali Kopic s Beauguelem. Třetí branku sebral domácímu Kovaříkovi VAR. To však Západočechům vůbec nevadilo, neboť se ještě v závěru trefil a bylo hotovo.

Fastav, který nastoupil ve výrazně obměněné sestavě, si v Doosan Aréně žádnou velkou šanci nevypracoval.

Zlínský trenér Páník se v nabitém programu odhodlal k rázně obměně základní sestavy. V předposledním kole základní části FORTUNA:LIGY pošetřil nejen brankáře Dostála, ale také stopera Buchtu, kapitána Jiráčka, záložníka Janetzkého nebo útočníka Poznara. Ševcům na západě Čech scházel také vykartovaný Čanturišvili, zraněný krajní bek Cedidla a Lotyš Ikaunieks. Šanci od první minuty poprvé na jaře dostali Rakovan, Bačo, Azackij, Bartošák či Nečas.

Kouč Viktorie Adrian Guľa dal zase volno Limberskému, místo vykartovaného Hejdy nastoupil v domácí stoperské dvojici Pernica. V základní sestavě Západočechů se po delší době objevil i Hořava.

V Plzni od rána vytrvalo pršelo, trávník tak byl pořádně nasáklý. Domácím to však příliš nevadilo. Západočeši od začátku drželi míč, slušně kombinovali a neustále se tlačili do zakončení. Po centru Kopice a nepřesvědčivém zákroku Rakovana, který se vrátil do branky Zlína po dlouhých třech měsících, zakončoval Havel, ale hostující stoper Simerský balon stačil odvrátit.

Po čtvrt hodině hry měl vedoucí gól na hlavě Francouz Beauguel, ale Rakovan spoluhráče podržel. Pak se do šestnáctky soupeře vřítil Kayamba, Čermák ale zblízka hlavičkoval pouze do boční sítě.

Ve 20. minutě se v další velké šanci ocitl Beauguel. Po centru Kopice a zákroku Rakovanu však ve výhiodné pozici dorážel vysoko nad.

Favorit poprvé udeřil ve 25. minutě. Kopic si vzal míč, který si narazil s Čermákem a prudkou ranou k levé tyči z třinácti metrů překonal zlínského gólmana.

Autor vedoucí plzeňské branky se pak proměnil v nahrávače. Český reprezentant našel nabíhajícího Beauguela, jenž zblízka uklidil balon k přední tyči a nekompromisně zvýšil na 2:0. Pro bývalého útočníka Fastavu to byla šestá letošní trefa.

Moravané se po většinu času pouze bránili, směrem dopředu v první půli vůbec nebezpeční nebyli. Těsně před přestávkou navíc inkasovali třetí gól. Po Čermákově centru Kovařík dotlačil i za pomoci Rakovana balon míč do sítě. Rozhodčí Rejžek ale po zhlédnutí videa branku nakonec kvůli ruce plzeňského obránce odvolal, i když hostující trenér Páník předtím obdržel žlutou kartu za protesty.

Kouč Fastavu o přestávce stáhl z trávníku Azackého a Nečase, do hry poslal Buchtu s Janetzkým. Ševci byli ve druhé půlce odvážnější, několikrát se dostali i do zakončení, ale důležitý kontaktní gól nedali.

Západočeši po změn stran kontrolovali výsledek i hru, pro tři body si došli v naprosté pohodě. Triumf Viktorie završil v poslední minutě dorážející Havel.

Fotbalisté Zlína i přes prohru 0:3 zůstali v ligové tabulce třináctí. Základní část zakončí v neděli v Praze, kde se od sedmnácti hodin postaví vedoucí Slavii.

FC Viktoria Plzeň – FC Fastav Zlín 3:0 (2:0)

Branky: 25. Jan Kopic, 36. Jean-David Beauguel, 90. Milan Havel, Rozhodčí: Rejžek – Vlasjuk, Kotalík (Cihlář) | VAR: Pechanec | AVAR: Kříž, ŽK: Chorý - Hlinka, Bačo, trenér Páník, Diváci: 250

Plzeň: Hruška – Havel, Pernica, Brabec, Kovařík – Hořava, Čermák (46. Bucha), Kalvach – Kayamba (60. Mihálik), Beauguel (61. Chorý), Kopic (86. Hloušek). Trenér: Guľa.

Zlín: Rakovan – Bačo, Simerský, Azackij (46. Buchta) – Matejov, Džafić, Conde, Hlinka, Bartošák (83. Fantiš) – Nečas (46. Janetzký), Jawo (62. Poznar). Trenér: Páník.