Bez nadstavbové části i baráže se rozhodně obejde, nevadí mu ani větší porce zápasů.

„Bude to jasné a čitelné,“ pochvaluje si v rozhovoru pro klubový web třiašedesátiletý kouč Fastavu.

Bude nový herní systém spravedlivější?

Čeká nás čtyřiatřicet zápasů, které všechno ukáží. Kdo bude dole, sestoupí, z druhé ligy postoupí ti nejlepší. Nebudou žádné spekulace. Zápasy v dlouhodobé části rozhodnou o tom, který tým se stane mistrem a kdo sestoupí. Pro kluby, co by hrály baráž, je to dobré rozhodnutí. Kdyby ji měly hrát, čekala by je krátká příprava a za chvíli soutěž. Bylo by to pro ně hodně těžké.

Namočeným soupeřům z Příbrami, Opavy a Karviné, kteří neměli žádnou dovolenou a nyní je čekají důležité boje o záchranu, asi nezávidíte, že?

To ne, ale každý sklízí to, co zasel. Je dobře, že spadne pouze jeden a dva se z toho dostanou.

FORTUNA:LIGU bude poprvé v samostatné historii hrát osmnáct týmů. Rozšíření o dvě mužstva vám nevadí?

Porce zápasů bude podobná. S nadstavbovou částí je to pětatřicet zápasů, takhle odehrajeme o jedno utkání méně. Za mě je to optimální počet, ten model se mi líbí. Pozor si musíme dát pouze na to, že jsou tři týmy ohroženy sestupem. Ale klidně se může stát, že se tento formát osvědčí a liga zůstane v osmnácti týmech. Bude hlavně záležet na úrovni, jestli mužstva dokáží, zda patří mezi prvoligové. Já bych to takhle klidně nechal i dál. Pokud jsou týmy ekonomicky silné, proč ne.

Zlín má před sebou dohrávky s Karvinou a Olomoucí. Berete zápasy spíše jako přípravu na další sezonu?

To rozhodně ne! Pro nás jsou to mistrovské zápasy. Hraje se o body, prémie i o čest. Hrajeme za sebe i své fanoušky. Oba duely bereme naprosto vážně. Na druhé straně je to pro nás zároveň i průprava na novou sezonu. Těmito zápasy nám už začíná příprava a můžeme se aspoň na některé hráče podívat. Pořád jsou to ligová utkání a právě v těch musí hráči potvrdit, že patří do sestavy.

Dáte v závěrečných duelech prostor méně vytíženým či mladším fotbalistům?

My v kádru máme mladé hráče, ale ani jeden z nich, který mohl dostat šanci, nebyl před dovolenou kondičně připraven, a to trénovali nějakých čtrnáct dnů. Někteří se však dostanou alespoň na střídačku a možná část zápasu odehrají. Nemůžeme ovšem hazardovat s připraveností hráče a jenom tak ho tam dát. To je proti soupeřům, kteří hrají o udržení, veliké riziko.

Nemáte z domácího zápasu s Karvinou obavy kvůli možné nákaze koronavirem?

To rozhodně ne. Rizikové to může být kdekoliv, ať už v restauraci nebo kavárně. Ono to nelze takovým způsobem říct. Každopádně se s nimi nebudeme nijak objímat a jen se pozdravíme. Budeme se řídit hygienickými doporučeními, ale co se děje na hřišti, tomu nezabráníme.

Co říkáte na to, že třeba Slovácko už začalo přípravu na novou sezonu a vy společně s dalšími pěti mužstvy nemáte dohranou ani letošní ročník?

My jsme dovolenou měli, kdežto třeba týmy ve skupině o titul nebo v prostřední skupině ještě hrály, takže takže to až takovou roli nehraje. Není rozhodující, zda někdo začne s tréninkem dřív nebo později. Tímto tahem se to nějak srovnalo. V určité nevýhodě mohou být pouze druholigové týmy, které dovolenou jasnou neměly.

Vy jste s rodinou prožil volno v jižních Čechách. Dokázal jste na fotbal chvíli zapomenout?

To ne. Fotbal máte sebou v kterékoliv kapse. (úsměv) My trenéři se toho nezbavíme a fotbal kolikrát hrajeme, i když spíme. (úsměv) Nevěřím, že někdo může takhle úplně zapomenout na fotbal. Určitě se vám přes den několikrát něco vybaví a hlavně máme dnes různé informační techniky, kde to na vás všude vyskakuje. To bych se musel absolutně odpojit, ale takový je dnes málokdo.