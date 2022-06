„V hlavě to už uzavřené mám, ale ještě si chci nechat nějaký prostor, pár týdnů, aby to uzrálo a bylo to definitivní. Pak to oznámím,“ prozradil v rozhovoru pro Deník po pátečním duelu starých gard Baníku a Vítkovic (6:2).

Dres slezského klubu oblékl po dlouhých letech. Navíc po boku svého otce Tanase. „Bylo to pěkné. Na Bazalech jsem nehrál od svých dvaceti, sedmnáct let, takže je to krásné. Vypadá to tu jinak, než kdysi, ale tráva byla výborná, užili jsme si to, takže super,“ pochvaloval si Michal Papadopulos.

Pojďme k vaší kariéře. Co určí, zda skončíte, nebo ne?

Hlava a chuť. Ta momentálně na pokračování není, ale uvidíme, jestli tomu pomůže dovolená, aby se ještě dostavila. Musím říct, že tělo funguje, fyzicky se cítím dobře, ale je to o chuti a hlavě. Pokud ji přesvědčím, tak do toho půjdu. Když ne, nemá to cenu.

Má vliv to, že jste sestoupili?

Podívejte, já už byl na začátku sezony přesvědčený, že by mohla být poslední. Samozřejmě, nebudu zapírat, vliv to má. Máte více zklamání, než radosti, to se na vás podepíše. Bohužel jsme nechytli začátek, podzim byl tragický, tady není na co se vymlouvat. To byl hlavní důvod sestupu, honit to pak na jaře už bylo hodně těžké. Navíc když soupeři také vyhrávali. Spadli jsme zaslouženě, protože pokud nejste schopni v rozhodujících zápasech doma vyhrávat, tak následuje to, co následovalo.

Je k ničemu vyhrát na Slavii, nebo na Baníku, když pak v konfrontaci v přímými konkurenty téměř nebodujete…

Přesně tak. A hlavně doma. To byla primární příčina. Porazili jsme jen Pardubice a to je na setrvání v lize strašně málo.

Přemlouvají vás, abyste pokračoval?

(pousměje se) Neustále. Je v tom trochu guláš, i když jak jsem řekl, já už mám víceméně jasno, ale ještě si chci nechat nějaký čas na rozmyšlenou.

Na druhé straně zakončit kariéru sestupem…

To je asi jediné, co mě v rozhodování láme a vzadu v hlavě mi zůstává. Kdyby se nesestoupilo, bavíme se dnes jinak. Stoprocentně bych skončil. Ale je to i o věku, o tom, jak se člověk cítí, a pokud mám chuť hrát, tak budu. Pokud ne, tak to uzavřu.

Pokračoval byste v Karviné, nebo existuje i jiná varianta?

Teď je ve hře jen Karviná.

Ta se netají záměrem rychlého návratu mezi elitu, takže končit za rok postupem, to by bylo o poznání lepší, ne?

(zasměje se) Určitě, ale za rok můžu vypadat jinak. Teď se cítím dobře, navíc bych se rád věnoval i jiným aktivitám. Uvidíme. Necháme tomu ještě nějaký čas a v červenci to oznámím.

Člověka napadá otázka, zda nelitujete, že jste loni nekývl na nabídku Baníku…

Nelituji, nelituji. Rád bych to ukončil doma, ale bylo to tak nastavené. Měl jsem vůči Karviné slib, já sliby dodržuji, takže jsem ho splnil.

Platí, že až skončíte, půjdete do Řepišť, které nyní postupují do krajského přeboru, a kde se angažuje i váš otec Tanas?

Tato možnost tu je, ale to už by muselo být definitivní.

Jaké bylo si v pátek s tátou zahrát?

No, mám dojem, že to bylo poprvé… a možná naposledy. (směje se) Ale ne, nevím. Možná jsme někde spolu hráli, ale to bych lhal. Každopádně to bylo fajn.

A co premiéra ve staré gardě? V karvinské šatně jste nejstarší…

A tady nejmladší, že? Taky jsem si říkal. Ale snažil jsem se hrát ohleduplně, určitě to nebylo z mé strany naplno. Ale chtěl jsem vyhrát. Nakonec jsem dal i dva góly. Jsem rád, ale důležité bylo si to užít. To je základ těchto zápasů. Pan Zajaroš mi zavolal, jestli nechci přijít, tak jsem rád vyhověl. Asi bylo ještě trochu vidět, že člověk hrál ligu, ale za pár let se této úrovni a klukům vyrovnám. (směje se)

Vy se ale udržujete, viďte?

Co máme teď volno, tak popravdě, šlo o mou první aktivitu. Chodím hrát tenis, ale fotbal to byl od konce sezony můj první.

Jste spokojený se svou kariérou?

Vždycky se dá udělat něco lépe, udělat víc pro lepší výsledek, ale nemám čeho litovat. Snad jen toho posledního, sestupu s Karvinou, ale jinak to bylo dobré. Titul jeden mám, vyhrál jsem pohár s Baníkem, ke kterému mám speciální vztah, takže důležité úspěchy jsem si pro sebe splnil. Mohu v klidu usínat.