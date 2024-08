Co se v Liberci stalo? Domácí Ahmad Ghali v 68. minutě vystihl přihrávku Patráka, která směřovala na volného Kalabišku, ale kvůli velmi podmáčenému terénu uklouznul a podmetl nohy Kalabišky. Přitom mu přisedl levý kotník a sám se bolestivě narazil. Po zásahu VAR dostal Ghali za zákrok červenou kartu.

„Vyšetření ukázala, že Honza má zlomenou lýtkovou kost,“ vysvětluje sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel, který byl a je s hráčem v kontaktu. „Zůstal v liberecké nemocnici, kde ho hned v pondělí čeká operace,“ upřesňuje Zavřel pro klubový web.

Zranění vypadalo od prvního okamžiku vážně a informace z liberecké nemocnice to bohužel potvrdily. „Přejeme Honzovi, aby operace dopadla dobře, přesto je faktem, že jeho léčba a rekonvalescence se bude počítat v řádu měsíců.“

Folprecht s vyloučením nesouhlasí

Nešťastné podklouznutí Ghaliho vyvolalo na sociálních sítích velkou diskuzi, jestli měl být liberecký hráč vyloučen. „Pro mě je tohle posouzené úplně bez citu pro hru. Ne všechno se dá podle mě narvat do tabulek a šablon,“ byl proti červené kartě bývalý fotbalista a nyní insider Zdeněk Folprecht.

Někteří fanoušci s ním souhlasili, jiní to ale viděli jinak. „Je to jasný neúmysl, ale i tak bohužel hrubý faul, který navíc přivodil vážnější zranění,“ napsal na síť X Josef Čihák.

Komise měla úplně jasno. Rozhodčí prý na základě intervence VAR Ghaliho správně vyloučil za surovou hru. „Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy vyloučený hráč podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil hráče hostujícího družstva. Následkem zákroku došlo k nepřirozenému zkroucení levé nohy faulovaného hráče, což vedlo ke zlomení této nohy. Každý hráč je zodpovědný za svůj pohyb, proto VAR správně intervenoval,“ zdůvodnila v pondělí ve svém pravidelném komuniké.

Jan Kalabiška přišel do pardubického týmu na začátku sezóny a okamžitě se stal jedním z jeho lídrů. Vstřelil dvě ligové branky a standardně podával kvalitní výkony. Jeho 299. ligové utkání však mělo smutnou dohru. Nejenom pardubičtí věří, že na metu 300. odehraných zápasů to dotáhne v plné formě co nejdříve a nejlépe ještě v průběhu této sezony.