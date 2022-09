„Jednání o novém trenérovi v těchto dnech intenzivně probíhají, zatím však nejsou definitivně uzavřena. Po dotažení všech jednání budeme o jménu nového trenéra informovat,“ uvedl na dotaz ČTK tiskový mluvčí východočeského klubu Radek Klier.

Ofenziva Slavie devastuje ligu. Na gólovém rekordu má hlavní podíl lesní běžec

Pro Kováče by to bylo druhé prvoligové angažmá, na konci ročníku 2019/20 i v celé následující sezoně vedl Opavu. Slezský celek ale při své jediné kompletní sezoně v soutěži nezachránil a boj o setrvání mezi elitou by ho čekal i na východě Čech.

Série porážek trvá

Poslední tým prvoligové tabulky odvolal dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný po pěti kolech, v nichž získaly Pardubice tři body. V následujících třech zápasech vedl mužstvo dočasně Pavel Němeček, ani on ale nedokázal přerušit sérii porážek.