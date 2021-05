Další povedené představení v Ďolíčku. Pardubice už zde vzaly body Slavii, Spartě nebo Slovácku. Teď jasně zdolaly Plzeň.

„Vždy tam jsou nějaké detaily, ale opravdu klobouk dolů před kluky. Odehráli vynikající utkání. Bylo vidět srdce i velká chuť vyhrát, to nás tlačilo dopředu,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Hráči Viktorie se sice v úvodu dostali do slibné pozice, ale dvakrát je zastavil ofsajd. Pardubičtí jinak soupeře k ničemu nepouštěli a mohli sami skórovat. Střelu Kostky po půlhodině hry vyrazil brankář Staněk.

Domácí se dočkali ve 44. minutě, kdy střelu Ewertona opět vyrazil plzeňský gólman, jenže k dorážce se ještě dostal Cadu. „Prvních dvacet minut jsme byli takoví zakřiknutí, ale pak už jsme kluky poznávali. Začali jsme běhat, napadat a dostali se do vedení,“ dodal Novotný.

Pak ještě plzeňský obránce Kaša sestřelil Tischlera a byl vyloučen. Hosté hráli druhý poločas v oslabení.

Pardubice si vytvářely další šance. V 67. minutě vybojoval míč Solil a po jeho střele dopravil míč do sítě Pavel Černý. Na druhé straně si Letáček poradil se Šulcem a Mihálikem.

O pardubické výhře bylo jasno. V závěru navíc ještě střídající Michal Surzyn přidal po akci Solila třetí branku. Pardubičtí v duelu s Plzní předvedli po všech směrech povedený výkon. „Třeba Ewerton odehrál velice dobré utkání, asi se dobře vyspal. Ale to platí i o dalších. Nebyl tam hráč, který by nesnesl kvalitní měřítko,“ prohlásil kouč Novotný.

Nový trenér Plzně Michal Bílek prohrál i svůj druhý zápas na střídačce Viktorie. „Pardubice vyhrály zaslouženě, sehráli jsme kromě prvních dvaceti minut špatné utkání, pak nás soupeř přehrával. My jsme nevyhrávali souboje, nedostali jsme se do kloudné šance,“ uvedl Bílek.

Pardubice už mají na kontě 49 bodů. „Je to hezké. K cíli v podobě padesáti bodů jsme se teď hodně přiblížili,“ řekl ještě trenér Pardubic.

Pardubice - Plzeň 3:0

Fakta – branky: 44. Cadu, 74. P. Černý, 89. Surzyn. Rozhodčí: Julínek – Podaný, Vaňkát. ČK: 0:1 (45. Kaša). ŽK: Ewerton - Kaša. Diváků: 259. Poločas: 1:0.

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Kostka, Tischler (84. Surzyn), Solil, Ewerton (88. Sláma) – P. Černý (74. Huf).

FC Viktoria Plzeň: Staněk – M. Havel, Kaša, Hejda, Falta – Bucha (63. Káčer), Kalvach (84. Kayamba), Čermák (74. Mihálik) – Ba Loua (46. Hybš), Ondrášek (46. Kovařík), P. Šulc.