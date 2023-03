/ROZHOVOR/ Většinou kliďas, v sobotu proti Spartě se ale trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal několikrát pořádně rozčílil. Ať už kvůli počínání vlastních hráčů, kteří darovali Pražanům úvodní dvě branky, nebo z verdiktů sudího Pavla Orla.

Před zápasem Baník Ostrava - Sparta Praha (11. března 2023). | Video: David Hekele

Zejména před poločasem souboj domácího útočníka Ladislava Almásiho s Asgerem Sørensenem, kdy stoper hostů podle televizních záběrů v malém pokutovém území slovenského reprezentanta evidentně stáhl, rozpálil vítkovický stadion i střídačku Slezanů. „Jasná penalta,“ prohlásil Hapal. „Výsledek nás ale stály hrubé individuální chyby,“ věděl po sedmé domácí prohře v ročníku.

Jak tedy hodnotíte zápas?

Samozřejmě se mi to nehodnotí jednoduše, spíše špatně, protože jsme prohráli. Musím říct, že první poločas byl za poslední dobu doma z naší strany asi nejlepší. Vytvořili jsme si tlak, měli jsme hodně standardních situací, ale bohužel se nám nepodařilo skórovat jako prvnímu. A co se týká prvních dvou branek… Opět jsme udělali individuální chyby, šance jsme Spartě nabídli, a ta nám z toho dala góly. Nicméně jsme se do zápasu mohli vrátit, Šíňas (Šín) tam měl jednu stoprocentní možnost a podle mě tam byla i stoprocentní penalta. Lidé od VARu nám budou samozřejmě vykládat, že se drželi navzájem, ale to je klasika a už se tomu směju. Nikdy pan rozhodčí neudělá rozhodnutí přímo na hřišti a VAR ho pak podrží. Za mně stoprocentní penalta. Ať si říká kdo chce, co chce.

Máte na mysli souboj Sørensena s Almásim?

Teď jsem se na to díval a podle mě jasná penalta. Sörensen držel Almásiho, obě dvě ruce měl na něm, i když je možné, že zpomalený záběr zkresluje intenzitu, ale obsluhují to lidé… Výklad ovšem bude takový, že se drželi navzájem, takže klasika. Nevím, jestli útočník by měl být hlídaný, protože on chce dát góly. Nemyslím si, že by se tam s ním rval. Já už se tomu fakt směju, protože se to opakuje. A když to není teď, tak je to v jiném zápase. A to nemluvím jen o nás, celkově. Viděl bych to jinak, kdyby pan Orel penaltu odpískal a VAR mu ji zrušil. To bych bral. Ale oni dneska jen čekají na VAR, protože mají strach, aby neudělali chybu. Nejdou do rozhodnutí sami. Pro mě je to alibistické a tohle jasná penalta. Přesto jsem přesvědčený, že VAR je dobrá věc.

Tím jste se mohli dostat do zápasu…

Nicméně to nebyla klíčová situace. Těmi byly ty dvě chyby v prvním poločase, které nás stály body. I ve druhé půli jsme se snažili hrát hodně dopředu, Sparta nás brejkovala, a zase… Přihrávka za obranu, hráč jde sám na bránu a gól. Mrzí mě to, protože byla krásná návštěva, lidé jsou z toho nervózní, zklamaní, to my také, ale eliminovat individuální chyby je hrozně složité. To musí v tom hráči být.

Ladislav Almási z Baníku Ostrava a Asger Sörensen ze Sparty.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Před zápasem jste se vyjadřoval, že chcete hrát vzadu na nulu, počkat si na svou příležitost. Čím si tedy vysvětlujete, že Kaloč se pustí na šestnáctce do dvou protihráčů, Bitri se nechá vytáhnout k lajně a špatně nahraje? Nenechali jste se strhnout povedeným začátkem, že jste chtěli hrát fotbal?

My jsme chtěli hrát fotbal, ale po ztrátě míče se dostat zpět na vlastní polovinu, a tam poctivě a kvalitně bránit. Ty situace vyplynuly jednoduše. Z mého pohledu měl Lašty (Laštůvka) hrát dlouhý balon, tam se Kaloč neměl nabízet, protože měl za sebou hráče a Sparta je v těchto situacích velice pohyblivá a v presinku velmi kvalitní. A druhý moment byl stejný. Bitri měl hrát dlouhý míč, chtěl být ale konstruktivní, jenže u něj byli dva hráči. Kopnout to do autu, my bychom se zorganizovali a nic by se nestalo. Tyto chyby se opakují, jednou je to tenhle hráč, pak zase někdo jiný. To musíme eliminovat. Navíc šance si vytvoříme. Ve druhé půli měl jednu Kuzma, Klímič… Byť za skoro rozhodnutého stavu.

S jakým plánem jste do utkání šel, jelikož jste nasadil obě věže Ladislava Almásiho a Jiřího Klímu?

To byl asi největší problém. Ale pozitivní zároveň bylo, že ze standardek nás Sparta neohrozila. Klímič hrál trochu níž, musel se stahovat do nižší řady, ale myslím, že mu i víc vyhovuje, než vyloženě nahoře. Standardky jsme pohlídali, chystali jsme se na ně, protože jsme věděli, že jsou v nich nebezpeční, nejlepší v lize. Povedlo se, ale bohužel…

Ve velké formě hraje v současnosti Lukáš Haraslín. Nezdálo se vám jeho bránění ze strany Baníku někdy až naivní?

Je pravda, že má formu, ale myslím, že až na jeden moment, kdy byl v souboji pozdě, udělal hloupý faul a dostal žlutou kartu, to Sanneh zvládal. Z této strany nebyl v první půli prakticky žádný problém. Zároveň ale Haraslín je rozdílový hráč Sparty.

Co teď tedy udělat, aby se Baník po sérii špatných výsledků zvedl a hráči neměli hlavy dole?

Já si nemyslím, že by měli hlavy dole. To tak jen vypadá, my pracujeme s tím, že je chceme uklidnit, vlít jim do žil sebevědomí, ale sráží nás individuální chyby. Nemyslím si, že mají hlavy dole. Až do poslední minuty bojovali, chtěli aspoň vstřelit branku, ale Sparta dobře bránila. Holt každý z nás by chtěl vyhrát, já také, ale jsme v této situaci a je třeba se z ní nějakým způsobem vyhrabat. Pracujeme na psychice hráčů, v tréninku na kvalitě provedení, aby ho přenesli do zápasů, ale jak říkám, sráží nás individuální chyby.

Co říkáte situaci na stoperech, kde vám vypadli Lischka, Frydrych, teď se zranil Bitri, a dohrával tam Kaloč? Je to alarmující?

Určitě. Teď se nám to nakupilo. Já věřím, že to nebude nic dramatického a závažného, že Bitriho a Lischku dáme co nejdříve dohromady. Teď ale nevím. Bitri snad říkal něco v tom smyslu, že to byla velká křeč do zadního stehenního svalu, tak pokud tam nebude natržení, nebo něco vážnějšího, měl by být fit. U Lischky je to podobné. Včera (v pátek) ucítil něco na tréninku, ještě bude mít vyšetření.

Jaroslav Svozil byl – stejně jako v Pardubicích – na lavici. Je variantou, že by se dostal do zápasu?

Uvidíme. Má za sebou dlouhodobé zranění, v tréninku si myslíme, že to ještě není na sto procent, a než půjde do ostrého ligového utkání, musíme zvážit, jestli mu nedáme nejprve prostor v B-týmu. Aby se vyzkoušel.

Příští týden vás čeká zápas v Českých Budějovicích, která také mají 25 bodů. Asi jste nečekali, že před reprezentační pauzou budete v takové pozici, že?

Musíme s hráči o tom komunikovat. Myslím, že je teď čas na to, to trochu zklidnit a moc se v tom nepiplat, nehrabat. I když to nebude jednoduché, tak spíše vlít hráčům sebevědomí do hlavy. Je to nový zápas, který začíná za stavu nula nula, a eliminovat chyby v defenzivní činnosti. Dostáváme neskutečně hloupé góly. Sice teď prohrály v Olomouci 0:3, ale viděl jsem zápas se Slavií, kde mě překvapily, protože hrály výborně, fotbalově. Nečeká nás nic jednoduchého.