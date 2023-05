Baník je zachráněn. Nedělní výhrou 2:1 nad Teplicemi ostravští fotbalisté své setrvání v nejvyšší soutěži podrthli a s tím si mohl pořádně oddechnout i trenér Pavel Hapal, který se v minulých týdnech netajil tím, že dokud nebude vše jisté, nehodlá polevit. „Já jsem spokojený, ani nevíte, jak moc šťastný. Stoprocentně,“ přiznal zkušený kouč.

Utkání 3. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu: FC Baník Ostrava - FK Teplice, 21. května 2023, Ostrava. trenér Ostravy Pavel Hapal | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Do střetnutí vyrukoval s rozestavením 3-5-2, na pravém stoperu nastoupil ligový debutant Patrik Měkota, na hrotu vedle Tijaniho Ladislav Almási, který nakonec skóroval. Poprvé v roce 2023. Po utkání mluvil s novináři o zařazování dalších mladíků, setrvání veteránů i dalších záměrech. Po jednom z dotazů se ale rozohnil.

Jak tedy hodnotíte zápas?

Samozřejmě jsem spokojený s vítězstvím i předvedenou hrou. Jak jste si všichni všimli, změnili jsme rozestavení, které jsme chystali jen krátce. Úvod utkání nám to komplikovalo, jelikož jsme nebyli přesní v kombinaci, v rozehrávce zezadu, ale i tak jsme si vypracovali spoustu gólových příležitostí. Dlouho trvalo, než jsme šli do vedení, které jsme pojistili druhým gólem. Škoda toho závěru a snížení z penalty. Do sestavy se ale dostal ročník 2004.

Stoper Patrik Měkota…

Odehrál dobrý zápas, chybu a penaltu bych mu ale nevyčítal. Zvládl to dobře. Navíc jsme se dvěma útočníky byli nebezpeční i směrem dopředu. To byl záměr, mysleli jsme si, že by to na Teplice mohlo fungovat, byť teď zkvalitnili defenzivu a nedostávají mnoho branek. Jsem rád, že jsme si záchranu uhráli sami.

Zlín posílil šance na záchranu. Měli jsme štěstí, uznal po výhře Vrba

Přitom v pátek jste pro klubový youtube kanál řekl, že nic měnit nechcete. Proč tedy ta změna? Zasáhl majitel?

Proč by do toho měl zasahovat? To je blbá otázka, nezlobte se na mě. Jestli mi někdy zasáhne majitel do některých věcí, tak já tady nebudu. Ani kdekoliv jinde. To vám říkám na rovinu. To není dobrá otázka.

Dobře, tak jinak.

Zkuste to… Nebo vy máte pocit, že tady dělám práci, do které mi majitel zasahuje? Nezlobte se, ale to je podpásovka.

Václav Brabec ale několikrát veřejně řekl, že bude rád, když budou nasazováni mladí odchovanci…

Dobře, rád být může, my na tom pracujeme, ale dodneška jsme nebyli zachránění. Vy jste to brali na lehkou váhu, ale nám k jistotě záchrany chyběl bod. To je všechno.

Proč tedy došlo ke změně rozestavení?

Chtěli jsme dostat na hrot druhého útočníka. Zároveň nehrát 4-4-2, ale se třemi obránci. Nemáme stopery, jsou zranění, proto jsme zapojili mladého Měkotu. Připravovali jsme se na to tři čtyři dny, a myslím, že to nebyl problém. Kluci o tom věděli. Na tři vzadu jsme hráli jednou, s Hradcem Králové to nevyšlo výsledkově, byť chyb v defenzivě nebylo tolik. Ale prohráli jsme. Teď jsme se k tomu vrátili kvůli útočníkům, protože i Teplice hrají tříobráncový systém.

Nepochopitelný zkrat Valeše? Za chybu ho neukřižujeme, říká kouč Bohemians

Nad systémem 4-4-2 jste tedy neuvažovali?

To je právě ten problém, protože by nám tam propadal jeden hráč ve středu hřiště. Proto jsme šli do tří obránců. Vyšlo to na Měkotu, protože poslední dvě utkání za béčko odehrál velice dobře, byl kvalitně hodnocen i trenérem, tak jsme ukázali na něj. Zvládl to, ale je cítit, že je mladý a nemá ještě tu jistotu.

Byť typově podobní, ale Ladislav Almási a Muhamed Tijani ukázali, že jsou schopni spolu kooperovat, viďte?

Nevypadalo to špatně, naopak dobře, i když v některých situacích nám chyběla součinnost, kdy jeden jde do hlavy, druhý za něj. Jindy by zase měli být blíže u sebe. Toto bychom chtěli vylepšit. Ale byli spolu poprvé, už v tréninku nám Tiji chodil hodně doprostřed. Není to ideální, ale vypadalo to slušně.

Utkání 3. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu: FC Baník Ostrava - FK Teplice, 21. května 2023, Ostrava. (zleva) Ladislav Almási z Ostravy a Muhamed Tijani z OstravyZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak je na tom Ladislav Almási, který byl v sestavě po delší době?

Když budu mluvit za něj, tak určitě to nevnímal dobře. Byl po zranění, Tijani za něj zaskočil, dával góly, hrál výborně. V sysdtému 4-1-4-1 se nedostával moc do hry, na druhé straně Laco je pracovitý, maká, dnes byl odměněn i gólem. Myslím si, že kvalitu má.

Bude pokračovat v Baníku?

Věřím, že ano. Smlouvu má, ale víte, jak to ve fotbale je. Někdo vám zaklepe na dveře a vše je jinak.

Spekuluje se o příchodu Tanka z Varnsdorfu. Hodil by se vám takto rychlý hráč?

Určitě hodil. Každý rychlý hráč se hodí, zvlášť když má kvalitu.

Sparta sahá po titulu, naděje Slavie ale ještě žije. Zlín odvrátil sestup

Je pro vás rozestavení 3-5-2 i dlouhodobou možností?

Je. Chceme to, ale my se celou sezonu potýkáme se zdravotními problémy stoperů. Jednou vypadl Bitri, pak Lischka, jediný zdravý byl snad Karel Pojezný. Určitě bychom ale chtěli praktikovat i systém ve čtyřech vzadu, abychom byli variabilnější.

Je to ale ideální třeba pro Jiřího Fleišmana?

Jirka to odehrál se ctí. Teď nám vypadl kvůli kartám i Šehy (Šehič), který je běžecky agresivnější, rychlejší, ale Jirka má naopak výborný centr, celkově kopací techniku. Na svůj věk je výborně připravený, je známo, že na sobě pracuje. Když se vysvleče ve sprše, tak někteří mladšáí by mu mohli závidět. Ale je připravený, maká na sobě, takže klobouk dolů.

Je důležité mít v kabině takového hráče i nadále?

Každopádně. Je zdravý a nezáleží na věku. Samozřejmě chceme zapojovat i mladé hráče, ale jak jsem řekl, nebyl na to prostor, protože jsme nebyli zachránění. Teď možná v dalších utkáních ke změnám dojde, ale to jen na základě výkonnosti. Máme řadu mladých jako Péťa Jaroň, Buchtič, a další.

Slávisté na Letné zdemolovali záchody, Tvrdík to zaplatí. Sparťané si naběhli

A co jména jako Smékal, Hrubý, nebo Říha?

Je to ve hře, určitě se o tom budeme bavit. Nejprve se musíme podívat na náš zdravotní stav, který je důležitý, ale nechci nic podcenit. Nechci se pak dívat do očí dvěma trenérům, se kterými my hrajeme, a oni bojují o holý život.

Oni by se možná na vás ve vaší pozici neohlíželi…

To je možná pěkné, já ale ctím fotbal, a takový nebudu.

Utkání 3. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupina o záchranu: FC Baník Ostrava - FK Teplice, 21. května 2023, Ostrava. (zleva) Ladislav Almási z Ostravy a Srdjan Plavšič z OstravyZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Takže to jako předpřípravu brát nebudete?

A co chcete předpřipravovat? Řekněte mi co? V týmu už je Šín, teď přišel další, mladé zapojujeme. Třeba kritika na Miškoviče je to stejné. Mladý hráč, i když nejde o Ostraváka, ale o Chorvata. Je v kádru. Co mám udělat? Zmačkat ho a zahodit? Také čekal dlouho na svou šanci. Vše si pak vyhodnotíme po konci sezony.

Ulevil jste si, když víte, že záchrana je hotová?

Já jsem spokojený, ani nevíte, jak moc šťastný. Stoprocentně.

Oslavy ale asi mít nebudete, jelikož ve středu hrajete ve Zlíně, že?

Ne, teď nebudou žádné. Jsme spokojení, v šatně jsme si zakřičeli, ale za dva dny hrajeme zase, takže žádná oslava nebude. Hráči to chápou, a každý, kdo v dalších zápasech dostane prostor, musí odevzdat sto procent. Maximum.

Ještě zpět k otázkám okolo Jiřího Fleišmana. Lze brát vaše odpovědi tak, že on i brankář Jan Laštůvka budou v týmu i v další sezoně?

To vše si vyhodnotíme se sportovním vedením, Luďkem Mikloškem, majitelem po posledním zápase. Nechtěl bych předbíhat. Musíme si udělat pořádnou analýzu celého průběhu sezony a podle toho se zařídíme.

Proč slavil v dresu Čelůstky? Pro tohle žiju, přiznal sparťanský hrdina Krejčí

Když vidíte formu Srdjana Plavšiče. Nemáte obavy, jaké to bude bez něj?

Je hráčem Slavie, tam se asi musí prvně vrátit. Mluvil o zahraničí, že by se mu líbilo Španělsko, což bych mu přál. Ale víte, jak to ve fotbale je. Vše se ještě může zamotat a zatočit. My o jeho služby zájem máme a mít budeme. On to ví, ja jsem s ním mluvil, že bychom chtěli, aby setrval, ale nevím, jestli to bude vůbec možné. Ani nevím, jak moc s ním ve Slavii počítají, pak se uvidí. Když odejde, bude to komplikace, protože jde o rozdílového hráče.

Na dvojici Jiří Letáček, Eldar Šehič jste uplatnili opci. A co Cadu?

To je věcí dalších jednání s Plzní, protože tam není žádná opce. Máme o něj zájem, ale uvidíme, jestli jsme schopni toho dosáhnout. Co je pozitivní, tak i Cadu má zájem tu být.

V Karviné asi sledujete třeba Sebastiana Boháče, že?

Třeba u Boháče počítáme s tím, že by se měl zapojit do přípravy. Pokud s Karvinou nenastanou jiná jednání.