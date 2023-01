Chytil blízko přestupu do Slavie? Míří na zdravotní prohlídku, potvrdil klub

Do přípravy se zapojil i kapitán Jan Bořil. Může to být na jaře jeden z důležitých faktorů?

Po jeho dlouhém zranění bych byl opatrnější. Jeho návrat bude podle mého pomalejší, než by si přáli fanoušci nebo já. Nicméně Slavia má velmi kvalitní kádr, takže to není o jednom hráči. Po té pauze jeho návrat není o jedné přípravě, každopádně mu moc přeji, aby se ještě vrátil v delším časovém horizontu na hřiště.

Slavia oproti předchozím rokům zatím hojně neposiluje. Vidíte změnu ve strategii vedení klubu?

Celkově se mi líbí přestupová politika Slavie. Klub přemýšlí nad každým příchodem, aby byl opravdu na úrovni a skutečnou posilou. Vidění nových posil v čele s Jindřichem Trpišovským dlouhodobě ukazuje, že mají na nové hráče skutečně skvělé oko.

Je podle vás Jindřich Trpišovský nejlepším trenérem v Česku?

Určitě. Je nejprogresivnějším trenérem, který dokáže svádět vyrovnané bitvy s vyspělými evropskými celky. Zápasy Slavie proti Barceloně, Dortmundu či Interu Milan byly neskutečné, často hrála Slavia na hřišti i větší prim. Bylo skvělé sledovat, jak se dokáže systém Jindřicha Trpišovského přinejmenším popasovat s daleko lepšími kluby, které jsou ekonomicky násobněkrát zabezpečenější. Největší úspěch není, jestli se vám momentálně daří v české lize, ale právě to evropské měřítko s úspěšnými týmy. Na Camp Nou Slavia honila Barcelonu po celém hřišti, v Dortmundu jsem zase slyšel po utkání názory bývalých hráčů, kteří říkali, že tam Borussii takto nikdo dlouho nepotrápil.

Přesto Slavia v lize nastřílela na podzim 51 branek. Průměr má více než tři vstřelené góly na zápas, jak se vám na to dívá?

Dívá se na to moc hezky, samozřejmě to má ale tu negativní stránku. Na Slavii se pak jezdí dívat i zahraniční manažeři, kteří vidí dominanci na hřišti. Bohužel pak bude česká liga stále jako ta exportní a nejlepší hráči budou dlouhodobě odcházet. Pro Slavii je to pak hrozně těžký úkol hledat neustále nové tváře.

V posledních měsících se hodně řeší emoční výjevy asistentů trenéra Houšteckého a Řeháka. Je vám jejich chování sympatické?

Emoce do fotbalu patří. Někdy jich je ale více, jako třeba během derby se Spartou. Já si zápasy užívám jako divák a na lavičky se moc nekoukám. Navíc pokud by to někdo měl vyhodnotit, tak jsou to pořadatelé či rozhodčí.

Jak hodnotíte příchod Jana Kuchty do Sparty?

Ve Slavii sbíral jeden úspěch za druhým, do toho se prosazoval i v reprezentaci. Nemůžu soudit, co říká Kuchta o konci ve Slavii, často je na fotbalisty potřeba být náročný, jsou ale potřeba nějaké hranice. Každý hráč si nastavuje na sebe svůj vlastní tlak, pokud je schopný ho unést, tak ať si dělá, co chce.

Co vy a trenéřina, neláká vás ještě?

Pokud bych byl trenér, za tři měsíce bych v kabině neviděl ani jednoho hráče. Nemám vůbec šanci trénovat, byl bych hodně náročný. Celkově by mi to ale nevyhovovalo, minimální dovolená, víkendy pryč a neustálý stres. Já jsem radši pánem svého času a dělám si věci tak, jak mi vyhovují.