Slavia má nového majitele. Klub koupil miliardář Tykač. Je to závazek, řekl

Je hotovo! Nedávné spekulace o prodeji fotbalové Slavie se zakládaly na pravdě. Vršovický klub koupil miliardář Pavel Tykač. Smlouvu s čínskou společností CITIC Europe Holdings, která Slavii vlastnila pět let, podepsal jeden z nejbohatších Čechů ve čtvrtek. Slavia změnou vlastníka vstupuje do nové éry. „Když se naskytla příležitost do Slavie vstoupit, neváhal jsem. Jde spíš o závazek než o investici,“ řekl celoživotní slávista Tykač.

Nový majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač. | Foto: se svolením SK Slavia Praha