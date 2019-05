„Aktuální stav vnímám jako realitu, čekají nás těžké zápasy,“ konstatoval opavský záložník Pavel Zavadil. „Být starý model soutěže, jsme už dávno zachráněni,“ neodpustil si. „Jako výhodu beru fakt, že nás první dva zápasy čekají doma. Toho musíme využít,“ podotkl fotbalista, který v úterý oslavil jednačtyřicáté narozeniny.

Karvinští byli na odpis, nicméně přišel trenér František Straka a tým neskutečně zvedl. „Karviná se zvedla, udělala důležité body, dostala se do pohody. Nemají vůbec špatný tým,“ uznal Pavel Zavadil.

Opavští poslední dva zápasy nezvládli. „Vše máme ve svých rukou. Je pravda, že směrem dopředu to nebylo z naší strany dobré, ale to se změní. Přechodovou fázi vylepšíme. Svému týmu věřím, že to zvládne,“ zdůraznil zkušený záložník.

Domácí bojují s úzkým kádrem. „Na to se nechci vymlouvat. V mých očích náš tým umí hrát. Musíme si více věřit v soubojích jeden na jednoho, více se tlačit do vápna, prostě přidat,“ hledal Zavadil cestu k úspěchu.

Nálada v týmu SFC je bojovná. „Ligu musíme zachránit, přes to nejede vlak. Všichni vnímáme důležitost nadstavbové skupiny. Každopádně nás čeká pořádná šichta,“ zakončil jeden z nejzkušenějších hráčů ligy. Nedělní zápas má výkop v 15.30 hodin.