Nad jeho jednáním se po zápase pozastavil trenér pražského celku Luděk Klusáček. Incidentem se již zabývá také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA).

Komise rozhodčích Klusáčkovo vyjádření podpořila. "V kabině rozhodčích mají být při fotbalovém utkání pouze oprávněné osoby, mezi které majitel klubu samozřejmě nepatří," uvedla komise v prohlášení na webových stránkách FAČR.

Představitelé Jablonce se po utkání bránili, že Pelta při návštěvě nevyvíjel na sudí v čele s hlavním Tomášem Klímou žádný tlak. Podle tiskového mluvčího Martina Bergmana se šel šéf klubu omluvit za emotivní chování trenéra Petra Rady, kterého se vydal následně usměrnit i do domácí kabiny. Jablonecký kouč nechtěl po utkání situaci komentovat s tím, že o návštěvě Pelty u rozhodčích nevěděl.

Peltovu návštěvu v kabině rozhodčích bude řešit i disciplinární komise LFA.

"Disciplinární komise aktuálně studuje všechny podklady včetně zprávy delegáta utkání," uvedla v prohlášení LFA, která řídí v Česku profesionální soutěže. Sudí Klíma do zápisu o utkání uvedl, že Peltu neprodleně požádal, aby kabinu rozhodčích opustil. Zdržel se prý jen 15 sekund.

"Šli jsme do kabin regenerovat a připravit se na druhou půli. Po nějaké chvíli k nám přišel pan Pelta, kterého jsme v souladu s tím, co po nás komise rozhodčí teď chce, poprosili, aby šatnu opustil, že tam nemá co dělat. On to respektoval. Po chviličce odešel a jen nám vyslovil podporu do druhého poločasu, abychom se chováním trenéra nenechali rozhodit, že mu domluví. Rozhodně to nebyl žádný tlak na nás, abychom ve druhé půli rozhodovali jinak," řekl novinářům Klíma.

Komise chce přitvrdit

Komise rozhodčích vyzvala všechny strany, aby se podobnému jednání vyhnuly a zabránily možným nedorozuměním.

"Komise rozhodčích od začátku sezony 2021/2022 velmi intenzivně apeluje formou souboru interních opatření na všechny rozhodčí, aby vymizely jakékoliv neoficiální kontakty mezi rozhodčími a funkcionáři klubů. Jakékoliv nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude důsledně trestáno," uvedla komise.

"Zároveň vyzýváme i všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal," dodala komise.

V podobném duchu se vyjádřila i LFA. "Ligová fotbalová asociace zároveň apeluje na všechny členské kluby, aby řádně plnily roli pořadatelů a dodržovaly všechny normy, a stejně tak i všechny jejich funkcionáře, aby se zdrželi podobného chování a respektovali platná nařízení," dodala LFA.

Dramatický zápas skončil 2:2. Sudí Klíma po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situaci ze záznamu nařídil na každé straně jednu penaltu.