Prohráli jste i druhý domácí zápas sezony, proč?

Měla z toho být alespoň remíza. Padl nám tam hned na začátku blbý gól, zaspali jsme a pak jsme to honili celý zápas. Šance i střely tam byly, ale nespadlo to tam, tak jako se to povedlo v Karviné. Zápasy s těmito soupeři musíme zvládat, pokud chceme být tam, kde minulou sezonu. Jak Liberec, tak teď Teplice jsme měli porazit.

Jak moc vámi otřásla inkasovaná branka ze třetí minuty?

Hodně. Dlouho jsme se po ní zvedali, ale pak tam šance i závary byly. Bohužel jsme nechytili začátek, všude jsme byli druzí a z toho vznikl ten gól. Nevybavuji si přesně, kolik pak měli šancí, ale myslím, že si už skoro nic nevypracovali. Nám nešly centry a standardky. No a do toho ta neproměněná penalta…

Nedali jste už pátou v řadě, to je hrozivá bilance…

Tenhle týden jsme se na ně soustředili, vlastně už před Karvinou, chtěli jsme se odpíchnout od Liberce. Penalty jsme cvičili, těžko říct, prostě to chytil. Nevím, jak to bylo kopnuté, musím se na to kouknout na videu. Ale je to vždy tak, že buď ji kopnete dobře, nebo špatně. Kdybychom z ní vyrovnali, mohli jsme to ještě v závěru zlomit. Škoda.

V pátek vás čeká další derby v Opavě. Jak moc bude po domácích nezdarech těžké?

Je to teď náročné na hlavu. Mysleli jsme si, že se to Karvinou zlomilo, bohužel jsme spadli zase tam, kde jsme začali. Nechci házet flintu do žita, je to pořád začátek sezony, třetí kolo. Na druhé straně druhá prohra doma, to je prostě ztráta. Ale pořád ty body můžeme nahrát, udělat nějakou sérii jako minulý rok a zlomit to.