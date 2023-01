KVÍZ: Střelecké hody, nejlepší přestup či krize. Jaký byl rok 2022 pro Slavii?

Sympaťáka, bojovníka a srdcaře si fanoušci rychle oblíbili, ovšem z velké lásky se stal rozchod ve zlém. Olayinka si ve Slavii svoje odpracoval a teď se rozhodl pro další výzvu. To mu fanoušci nezazlívají, ale způsob, jakým přestoupil Crvene Zvezdy Bělehrad, někteří příznivci klubu nemohou jen tak skousnout.

Sedmadvacetiletý Olayinka uzavřel s klubem ze srbské metropole smlouvu ale až od 1. července. Hned po podpisu kontraktu pózoval s dresem nového týmu, což podle některých fanoušků nebylo zrovna vhodné, když je stále hráčem Slavie. Dalším vadí to, že na dresu dominuje jméno sponzora, kterým je ruský plynárenský gigant Gazprom.

Odejde už v zimě?

„Tímto by měl neprodleně skončit na tribuně a jaro si nezahrát vůbec. Upřednostnit proruskou svoloč v dnešním válečném čase, to je hořká pilulka… ostudné,“ napsal na Twitter jeden z naštvaných příznivců Slavie.

Pter Olayinka v dresu Slavie:

Zdroj: Youtube

Původně měl Olayinka zůstat v Edenu až do konce sezony, ale teď to vypadá, že zamíří do Bělehradu už v zimě. Oba kluby o tom jednají. Předběžný souhlas s tím vyslovili samotný hráč, jeho agent i vršovický klub. Na soustředění do Portugalska Olayinka ještě odletěl.

Olayinka přišel do Slavie v létě 2018 z belgického Gentu, Pražané za něj vysázeli rekordních sumu 83 miliony korun! Letos končící smlouvu odmítl podepsat a do Crvene Zvezdy tak jde zadarmo. Slavia přišla nejen o oporu, ale i o balík peněz, který mohla za Nigerijce dostat. I to vadí některým fanouškům.

„Vnímám to jako selhání managementu. Když nechtěl prodloužit, měli ho prodat. Něco málo jsme mohli dostat a půl roku ušetřit jeho plat a ty prostředky využít jinde, kde nás tlačí bota,“ reagoval fanoušek s přezdívkou jojoz78.

Olayinka tak za sebou zanechal pošpiněný odkaz, což si za to všechno, co pro Slavii odvedl, rozhodně nezaslouží.